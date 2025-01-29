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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ЦСИ М’АРС представляет юбилейную выставку Константина Худякова, одного из основателей центра

editor
By editor
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глаз ангела - художник константин худяков
Константин Худяков. Глаз Ангела. Digital art

Масштабная, наполненная метафорами и афористично-философским бэкграундом коллекция представлена в рамках юбилейного проекта «Рефракция реальности», приуроченного к 80-летию автора.

Выставка заслуженного художника РФ, вице-президента Российской академии художеств, президента Творческого союза художников России «Метафизические зеркала Худякова» открывается на первом этаже, а продолжается в Арт-мансарде.

В экспозиции представлено более двадцати произведений. Центральной работой выставки станет интерактивная мультимедийная инсталляция «Не ждали», которая включает в себя цифровую картину размером 220х550 см, созданную с применением технологии дополненной реальности (AR) и анимированием, с эффектом глубокого погружения в 3D-сцену данной композиции, которое будет демонстрироваться на расположенной рядом плазме. Основа юбилейной выставки – визитные карточки мастера – стерео-лайт-панели.

Уходя от стереотипов, Константин Худяков исследует многослойность трехмерного пространства, собирая, словно пазлы, осколки реальности в перевернутом отражении через феномен зеркала. Для Худякова зеркало – это не просто поверхность, оно становится мостом между мирами, площадкой для экспериментов с голографией, стереотехнологиями и визуальной поэзией. Science-art, словно айсберг, скрывает свои глубинные слои: за каждым цифровым панно – необъятное пространство, в котором тонко синхронизированы математические алгоритмы и творческая энергия художника.

«Свет замедляется при прохождении через среду, отличную от вакуума, такую как воздух, стекло, вода или человеческий мозг. Это происходит не из-за рассеивания или поглощения, а скорее из-за того, что, являясь электромагнитным колебанием, сам свет заставляет колебаться другие электрически заряженные частицы, такие как молекулы, атомы, электроны, – размышляет Константин Худяков. – Колеблющиеся элементы испускают свои собственные электромагнитные волны, которые взаимодействуют с исходным светом. В результате «объединенная» волна создает невероятные волновые «пакеты», которые проходят мимо наблюдателя с меньшей скоростью». Автор отмечает, что свет фактически замедляется, а в художественном произведении    застывает, материализуется в объект, наполненный духом, сдетонированным из колебаний и рефлексии Художника. «Когда свет возвращается в вакуум и поблизости нет электронов, атомов, молекул или Художников, эффект замедления прекращается, и скорость света возвращается к своей обычной скорости и становится абсолютно безразличной и непонятной величиной…», – обращает внимание Константин Худяков. Эти размышления и послужили основой для творческого высказывания художника.

Проект реализован благодаря тандему автора с новаторской технологией оцифровки реальности и прогрессивным инженерным замыслом Алексея Горяева. Каждая работа в экспозиции – это сложный экспериментальный процесс: создание сотен снимков виртуальной камерой и затем последующее синтезирование изображений в стереопанели, которые зритель способен воспринимать без дополнительных устройств, ощущая объем и глубину образов напрямую. Художник отмечает, что это уникальная технология, которую в мире пока никто не освоил.

Зеркала Константина Худякова – это художественная лаборатория, в которой пересекаются философия, физика и искусство. Это некое путешествие в измерение, где реальность становится частью отражения, а отражение обретает форму.

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