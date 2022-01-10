Пермский балет открывает «Золотую маску» – 2022

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11 января в Москве стартует фестиваль «Золотая Маска»–2022. Конкурсную программу Российской Национальной театральной премии откроет Пермский театр оперы и балета — вечер одноактных балетов «Озорные песни»/«Когда падал снег»/«Концерт №5» будет показан на сцене театра «Новая Опера». В нынешнем году спектакли Пермского театра оперы и балета удостоены 23 номинаций «Золотой Маски».

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Первая постановка Антона Пимонова во главе Пермского балета, «Озорные песни» на музыку Франсиса Пуленка стали одним из важных событий отечественной балетной сцены сезона 2020/2021. Спектакль получил высокую оценку прессы и театрального сообщества — «эти 22 минуты оказываются злее и острее многих новых спектаклей, честно следующих представлениям о правильном, актуальном и современном», писал после премьеры «Озорных песен» интернет-портал COLTA.RU; газета «Коммерсантъ» отмечала то, как быстро Пимонову удалось найти общий творческий язык с прославленной труппой («шесть солистов…танцуют с радостным удовольствием, понимая и разделяя юмор хореографа»).

«Озорные песни» выдвинуты на соискание «Золотой Маски» в трех номинациях — лучший спектакль в балете, лучшая работа балетмейстера/хореографа (Антон Пимонов) и лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Алексей Хорошев). Также в программе вечера на сцене «Новой Оперы» будет представлен еще один одноактный балет в хореографии Антона Пимонова — «Концерт №5» Сергея Прокофьева, вошедший в лонг-лист «Золотой Маски»-2022.

13 января на сцене Музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (МАМТ) Пермская опера покажет «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева — постановка Филиппа Григорьяна претендует на премию в шести номинациях: лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижера (Артем Абашев), лучшая работа режиссера (Филипп Григорьян), лучшая работа художника по костюмам (Влада Помиркованая), лучшая работа художника по свету (Сергей Васильев), лучшая женская роль (Лариса Келль) и лучшая мужская роль (Гарри Агаджанян).

Пермский театр оперы и балета вернется в Москву в марте с «Кармен» Жоржа Бизе: постановка, получившая пять номинаций на премию — лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижера (Филипп Чижевский), лучшая работа режиссера (Константин Богомолов), лучшая работа художника в музыкальном театре (Лариса Ломакина), лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре (Лариса Ломакина), лучшая женская роль (Наталия Ляскова) — будет представлена 11 марта на сцене МАМТ.

Марафон Пермской оперы на «Золотой маске» завершит «Дон Жуан», который будет показан для членов жюри премии 20 марта в Перми. Спектакль Марата Гацалова выдвинут в семи номинациях — лучший спектакль в опере, лучшая работа дирижера (Артем Абашев), лучшая работа режиссера (Марат Гацалов), лучшая работа художника в музыкальном театре (Моника Пормале/Ася Мухина), лучшая работа художника по свету в музыкальном театре (Рудольфс Балтиньш/Алексей Хорошев), лучшая женская роль в опере (Надежда Павлова), лучшая мужская роль в опере (Андрей Бондаренко).

Имена лауреатов «Золотой Маски»–2022 будут объявлены на церемонии вручения премии, которая состоится 20 апреля на сцене МАМТ.

Фото – Антон ЗАВЬЯЛОВ, 2020 год

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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