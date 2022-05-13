Пермский театр оперы и балета проведёт X Всероссийский семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры»

С 17 по 19 мая 2022 года в Пермском театре оперы и балета X Всероссийский семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры».

В торжественном открытии X Всероссийского семинара «Театральный музей в пространстве современной культуры» примут участие: и. о. министра культуры Пермского края Алла Платонова, генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков и главный хранитель ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Виктория Журавлёва. Открытие пройдет 17 мая в концертном фойе Пермского театра оперы и балета в 10:30.

В программе семинара: научно-практическая конференция «Музей и театр: живая история», обсуждение проблемы сохранения театрального наследия Пермского края и вопросов, связанных с деятельностью музеев театров России. В рамках конференции состоится презентация сборника статей участников семинаров, изданного Бахрушинским музеем к юбилейному событию. Также Бахрушинский музей впервые представит фильм, созданный на основе редких фондовых материалов и посвященный 150-летию со дня рождения «Гражданина Перми» Сергея Дягилева.

Кураторы семинара: Тамара Бурлакова — заведующая отделом научно-методической работы Бахрушинского музея, Людмила Ныробцева — заведующая музеем Пермского театра оперы и балета.

Модераторами круглого стола «Роль личности в сохранении отечественного театрального наследия» выступят: Софья Грачева — директор Музея МХАТ, Марина Назарова — руководитель Музея Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова.

Площадками семинара в этом году станут: Мемориальный музей «Дом Дягилева», музей Пермского театра оперы и балета, Пермский краеведческий музей, Пермская художественная галерея и пермские театры (Театр-Театр, Театр кукол, ТЮЗ, театр «У Моста»).

Театральный музей им. А. А. Бахрушина с Пермским краем связан давними театральными традициями и общими историческими событиями. Здесь музейное собрание пережило эвакуацию военных лет, Бахрушинский музей участвовал в фестивалях края и в выставочных проектах, в его музейных фондах отражен вклад театров региона в отечественное культурное наследие.

Семинар пройдет при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Фото — Никита ЧУНТОМОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.