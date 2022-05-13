Руслан Богатырев, певец: Как привить культуру речи у молодых людей

Культура речи – понятие, которое неразрывно связано с общей культурой индивида. Поэтому красивая речь невозможна без общего развития, то есть нужно чем-то интересоваться, много читать, особенно, произведения художественной литературы, чтобы обогатить свой словарный запас, слушать умных и квалифицированных спикеров, пользоваться словарями, в которых необходимо искать не только грамматику, но и значение слов, которых вы никогда не слышали, а также искать синонимы.

По сути, культура речи – это совокупность нескольких важных факторов, среди которых в обязательном порядке логичность и содержательность произносимых фраз, соответствие лексическим нормам, принятым в языке, хорошая дикция и богатый словарный запас. Все это необходимо естественным образом тренировать в юном возрасте, делая пересказы текстов, заучивая стихи, участвуя в различных школьных дебатах и обычных разговорах. Мастерство речи оттачивается при общении, написании текстов и попытках доказать свое мнение без оскорблений собеседника.

Нередко на культуру речи оказывает влияние среда и, конечно же, семья. Чем более разносторонняя и красивая речь у родителей, чем больше они общаются с ребенком, тем больше шансов у малыша обогатить свою речь еще до того, как он начнет учиться читать и писать. Опять же невозможно не отметить, что грани дозволенного в общении своим примером также показывают родители: если в семье не приняты идиоматические выражения, оскорбления и ругательства, это и культура речи ребенка будет находиться на достаточно высоком уровне, несмотря даже на, возможно, незначительный словарный запас по той причине, что ребенок мало читает.

С чтением художественных произведений у современных детей, проводящих много времени в интернете, отношения складываются не очень хорошо, потому что а) к чтению необходимо прикладывать усилия; б) произведения школьной программы давно не обновлялись и по этой причине детям не очень интересны; в) содержание любого произведения проще узнать в интернете, чем тратить время на его чтение.

Это не значит, что культура речи сильно страдает: в конце концов, мы все участники социума, в котором нам приходится общаться и соблюдать определенные рамки или не соблюдать их, если социум этого не требует. Поэтому можно сказать, что культура речи во многом зависит от того, с какими людьми вы общаетесь, то есть от среды. Поэтому иногда культуру речи привить можно, просто сменив среду общения. Если рядом с вами люди будут общаться вежливо, культурно, рассказывать интересные вещи, апеллировать к каким-то фактам, произносить непонятные вам слова, то вам самому, во-первых, станет неудобно использовать в речи идиоматические выражения, грубости или просторечье, во-вторых, появится стимул говорить красиво, в-третьих, захочется узнать значение непонятных слов – то есть появится стимул залезть в словарь русского языка и, таким образом, обогатить свой словарный запас чем-то новым. Поэтому одним из способов привить культуру речи, безусловно, является получение образования и самообразование, которым необходимо заниматься на протяжении всей жизни.

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