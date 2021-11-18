Персональная выставка Кирилла Опухлого в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 23 ноября по 6 декабря 2021 года в Москве, в выставочном зале ВСЕКОХУДОЖНИК, пройдет Персональная выставка Кирилла Опухлого, организуемая РОО «Мастер-класс» при поддержке Площадки МосАРТ (Культурный центр «Ивановский»).

«Даже беглое знакомство с работами Кирилла Опухлого не оставляет сомнения в том, что перед нами художник прежде всего культурный, обладающий широкой эрудицией и рассчитывающий на соответствующую зрительскую реакцию».

Георг Грасхюнффер

Выставка известного московского художника приурочена к 60-летию автора. В экспозицию вошли натюрморты, пейзажи, выполненные в излюбленной технике мастера — акварели и живописные работы, написанные маслом. В экспозиции собраны лучшие произведения живописи и графики, отражающие различные этапы развития.

Живописная эстетика художника строится на лаконичной строгой палитре, приоритете композиционного начала, переосмыслении натурных впечатлений и переводе их на язык философско-медитативных образов.

Основанные на четко выверенной композиции, строгой, почти монохромной палитре, работы Кирилла Опухлого располагают к неспешному разглядыванию, погружают в раздумья о скоротечности и в то же время бесконечности всего Сущего. Художник мастерски оперирует категорией времени. Поэтому, по всей видимости, его пейзажи всегда безлюдны, наполнены тишиной.

Натюрморты художника отличаются изобретательностью композиции, метафизичностью образов.

Перед работами удивительно тонкого, неброского, «тихого» художника Кирилла Опухлого стоит зрителю задержаться по дольше, попытаться стать соавтором и тогда откроется сложный мир образов художника.

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