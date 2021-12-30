Перспективная театральная педагогика

В ведущих государственных детских театрах столицы – Детском музыкальном театре имени Наталии Сац и Российском молодёжном (РАМТе) – состоялось крупнейшее за последние годы обсуждение наиболее актуальных тенденций в театральной педагогике, организованное Ассоциацией музыкальных театров при поддержке Министерства культуры и Российского фонда культуры. Конференция «Встреча с театром». Профессиональные мастерские – школьным театральным коллективам» объединил театральных педагогов, преподавателей театральных кружков и сценических творческих дисциплин, специалистов по междисциплинарному развитию детей младшего школьного возраста. Все они приехали в Москву из самых разных городов страны: Петрозаводска, Ярославля, Иваново, Саратова, Тюмени, Челябинска, Перми, Иркутска… Перед встречей в столице самые авторитетные московские театральные педагоги проводили семинары и тренинги в разных регионах страны, а в качестве итога – провели различные мастер-классы в рамках двухдневной конференции. Высокий интерес к проекту не только педагогов, но и специалистов разных творческих специальностей из самых разных регионов страны, свидетельствует об огромной востребованности техник по развитию творческого личностного потенциала.

Театральная педагогика сегодня – невероятно важная и нужная работа. Множество фактов, подтверждающих это, можно было почерпнуть в семинарах театрального педагога, руководителя педагогического отдела Центра имени Всеволода Мейерхольда Татьяны Климовой. Её динамичная и чётко артикулированная подача материала, полного неожиданных контрастов и красочных сопоставлений задала тон всему двухдневному марафону конференции. В последовательности лекций наблюдалась важная для восприятия драматургия: от формулирования общих задач театральной педагогики к техникам, разрабатывающим творческие и эмоциональные ресурсы.

Одну из главных задач театрального педагога можно сформировать, как создание культурного посредничества для восприятия произведения культуры. На семинаре Татьяны Климовой этот постулат был рассмотрен на примерах как вымышленных, так и реальных. Кинематографические истории самоотверженной работы учителей иллюстрировали прекрасные актёрские работы в выдающихся кинолентах: Робин Уильямс в «Обществе мёртвых поэтов» (режиссёр Питер Уир), Олег Табаков в «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты, Сергей Шакуров в фильме Сергея Соловьёва «Сто дней после детства». Эти прекрасные киношедевры вряд ли смотрелись зрителями в точки зрения методик работы педагогов, а ведь именно учителями работают главные герои этих киноисторий. И в образах педагогов, созданных выдающимися артистами, исчерпывающе показаны этапы постижения художественной сути произведения искусства любого жанра, будь то литература, живопись или театральная постановка.

Именно театральная педагогика помогает овладеть детям (а сегодня и многим взрослым) тем арсеналом средств, который служит проводником на пути постижения смыслов произведений искусства. Переживание, которое зритель (читатель, посетитель музея, слушатель концерта) должен суметь осознать и понять возникающие у себя эмоции, – этот анализ впечатлений становится основой для интеллектуального постижения смыслов и ценностей художественных явлений. И главной проблемой на этом пути становится колоссальная эмоциональная невосприимчивость, зажатость большинства молодых людей и множества взрослых. Однако, дети, самые юные зрители совершенно не такие. О том, насколько малыши эмоционально открыты, свидетельствовал документальный фильм латышского режиссёра Герца Франка «Старше на 10 минут».

Недаром эта десятиминутная короткометражка включена в «Культурный канон Латвии» — сотню произведений в разных областях искусства, причисленных к высшим художественным достижениям этой страны. 10-минутный фильм является снятым «одним дублем» крупным планом лица маленького мальчика. На лице ребёнка отражается невероятная буря эмоций: нетерпение, удивление, смех, растерянность, испуг, плач… Наблюдать за столь напряжёнными переживаниями ребёнка без сочувствия и наворачивающихся слёз просто невозможно! Чем же вызваны такие тяжёлые переживания?

На этот вопрос Татьяны Климовой обычно никто не может ответить даже приблизительно. Оказывается, что ребёнок… смотрит сказку «Волк и семеро козлят». Всего лишь театральное представление вызывает такую бурю эмоций в душе маленького зрителя. За те десять минут, что длится съёмка этого маленького мальчика, он становится старше, переживая новый, очень яркий эмоциональный опыт.

В душе каждого из нас скрыт такой же непосредственный зритель, однако, эта эмоциональная открытость с каждым годом взросления погружается во всё более скрытые глубины нашей личности. Конечно, взрослея, становится невозможным быть эмоционально открытым всему и всем, с возрастом все люди осознают необходимость сдерживать свои эмоции. Но без умения быть эмоционально открытым невозможно многое, например, работа педагогом или на другой должности, требующей умения наладить контакт и заинтересовать аудиторию. Да и в целом восприятие искусства становится невозможным, примером тому – множество людей, которые не видят «ничего особенного» ни в музеях, ни в театрах. Сегодня появляется всё больше и больше тех, кто не понимает искусство из-за неумения осознать свои впечатления и эмоции. И, как правило, таким людям не удаётся проявить себя во многом: и в оптимальном контакте с коллективом, и в демонстрации своих достижений, и даже в личном общении. Поэтому такими модными у поколения Z стали тренинги, основанные на методиках по эмоциональному раскрепощению. И конференция представила массу игровых и тренинговых способов эмоционального роста как для детей, так и для взрослых.

На практикуме режиссера-педагог, преподавателя кафедры режиссуры и актерского мастерства Института культуры Юлии Рыбаковой слушатели, как в детском оркестре, стучали, бренчали, гремели на всевозможных бубнах, трещотках, барабанчиках, там-тамах, кастаньетах и прочих фольклорно-допотопных перкуссиях. Оказалось, что звуками ориентальных ударных можно изображать гнев, страх, нежность, картины природы и даже небольшие сюжеты. И делать это было так интересно и весело, что многие загорелись идеей организовать подобный тренинг в своих городах. А на последующей встрече с ведущей цикла для школьных педагогов в РАМТе «Учительский клуб» Ольгой Андрейкиной слушатели по-актёрски артистично развивали темы самых бредовых лекций (что надо было выполнить без смеха, на полном серьёзе). С огромным энтузиазмом было встречено задание: по театральному долго и эффектно разыграть убийство и смерть.

На лекции одного из самых авторитетных театральных педагогов – руководителя педагогической части РАМТа Аллы Лисициной были освоены различные театральные игры. Сегодня это огромный пласт техник, тренирующих внимание, память, скорость восприятия и многие другие поведенческие и мыслительные процессы. А мастер-класс научного сотрудника Лаборатории социокультурных образовательных практик НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Александры Никитиной напоминал театральные читки, только пьесы слушатели должны были придумать сами, на основе предлагаемых литературных фрагментов. Такими первоисточниками стали популярные сегодня детские книги, и участники мастер-класса почувствовали себя в роли школьников, которые под руководством педагога создают собственный репертуар.

Театральный педагог сегодня – это не только наставник школьникам в театральном кружке. Это широкое явление, нужное и детям, и взрослым, позволяющее овладеть умением эмоционально настроить своё личностное восприятие для множества предметов – от понимания смысла театральной постановки или постижения сути литературного шедевра, до разработки креативного замысла рекламной или политической компании. Если родители задумываются об успешности ребёнка, то стоит, порой, приводить его в театр, а лучше – на занятия в театральный кружок или с театральными педагогами. Благо, методики таких встреч-дискуссий или мастер-классов сегодня разработаны практически во всех детских театрах. И это одно из самых перспективных направлений со зрителем нового поколения. «С нами нигде не обсуждали наши эмоции и впечатления так долго и подробно!» — вот самый частый отклик школьников о собраниях зрительских клубов с педагогами в театрах. Понятно, что у учителей нет времени разбираться в детских сомнениях, у родителей – нет сил вникать в детские переживания. Вот и получается, что впечатления от спектаклей, обсуждаемые в контексте собственных переживаний юных зрителей, становятся крайне важным для подростков инструментом самоидентификации. И театральным педагогам необходимо вести детей по этому пути познания себя через встречи с искусством. В таком развитии – много важного и для взросления детей, и для будущего театра.

Надежда ДАРАГАН

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