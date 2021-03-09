Честный диалог с собой о карьере, роль мамы и плавание с крокодилами – откровенная встреча с Ольгой Мичи

Обрести женское счастье, красоты, любви и букет тюльпанов — классический набор пожеланий к Восьмому марта, который вряд ли устроит современную женщину. В преддверии самого главного женского дня на площадке проекта «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение» состоялась встреча «Как совместить звание «Мама» и профессиональный успех?».
Героиней передачи стала Ольга Мичи — экстремальный фотограф, фотохудожник, автор документальных фильмов и передач, посвященных жизни племен и дикой природы, членом Русского географического общества, Творческого союза художников России и International Woman’s Forum за мир и свободу.
В центре внимания встречи оказался непростой и уже ставший классическим вопрос: можно ли женщине «все и сразу»? Можно ли оставаться в роли заботливой и внимательной матери, когда в твоем ежедневном расписании съемки, премьеры проектов, зарубежные командировки, а еще — плавание с крокодилами и фотосессии тигров и африканских племен.
«Я долго думала, соглашаться или нет на сегодняшнюю встречу, так как тема «совмещения» для меня выстраданная и тяжелая. У меня двое сыновей — 15 лет и 1,5 года. На взросление младшего наложились пандемия, в этот же момент я вышла на новый уровень своей работы — от travel-фотографии к серьезным проектам в сфере современного искусства. Но моему старшему сыну достались все тяготы жизни с работающей 24/7 мамой», — прямо ответила на вопрос о гармоничном совмещении ролей фотохудожница.
Ольга отметила, что ее жизнь куда более экстремальная сейчас, чем до — даже в момент самых активных поездок и путешествий. И это связано не только с материнской ролью, но и со сменой формата работы:
«Раньше мне было понятно, что и зачем я делаю. Я была уверена в своих физических силах. Например, когда я погружалась с крокодилами, я точно знала, что вынырну. Если кто-то в мире это осуществил — и я смогу. Сейчас я могу написать в день около 30–40 официальных писем из-за стадии постпродакшн документальных фильмов и фотопроектов. Так случилось, что все три больших проекта вышли одновременно — и это действительно стресс».
Пандемия, по словам Ольги, сыграла ей на руку, предоставив дополнительное время. До начала пандемии команда Мичи начала съемку крупного документального проекта «Лица божества», и время на «самоизоляции» позволило спокойно и без стресса заняться обработкой материала.
Обращаясь к истории своей карьеры, Ольга вспомнила и ситуацию, знакомую многим активным и самостоятельным в профессиональном плане женщинам: «Меня пригласили в ИТАР-ТАСС, я представила свои текущие проекты. И когда меня увидел директор, он спросил: «А почему вам дома не сидится и не занимается салонами красоты? Вы посмотрите на себя, зачем вам это нужно?». Потом он увидел мои работы и в удивлении спрашивал, я ли это снимала, правда ли сама все это прожила — в самых отдаленных уголках планеты. Мы сотрудничали около года».
Тема самых ярких воспоминаний — о плавании с крокодилами и акулами — предварила разговор о чувстве ответственности перед семьей.
«Мне всегда хотелось познакомиться с собой, понять, на что я способна... Когда ты погружаешься, нужно быть крайне сконцентрированным. Если ты потерял какую-то деталь своего оборудования, можно погибнуть. Выпрыгивая из лодки, нужно сразу же погружаться на дно, так как крокодилы нападают только на поверхности — и любой всплеск для них является знаком еды, — вспоминает Ольга, добавляя, — а дома меня ждал сын. Если раньше я еще размышляла о смысле жизни, о своих моральных и физических силах, то в этот момент шла борьба на выживание. Я почувствовала, как никогда, цену жизни, важность вернуться домой. Как никогда я мечтала обнять своего сына и близких».
Как поделилась сама автор многочисленных документальных проектов, посвященных жизни дикой природы, после таких приключений бытовые проблемы уже не кажутся такими большими.
Сравнивая, что же сложнее — работа с экстремальных условиях или роль мамы, Ольга не смогла дать однозначный ответ, даже используя крайне тяжелый пример. Во время съемок проекта «Уязвимые», посвященного рассказу о культурном своеобразии вымирающих народов мира, команде приходилось переносить дикую жару, стирать в кровь костяшки на бедрах от тяжелого оборудования.
«А дома у меня полуторагодовалый сын, который спит со мной каждую ночь. Ты хочешь выспаться, а у тебя чувство гиперответственности! Ты боишься, что он свалится с кровати, замерзнет, уползет так, что ты не заметишь. Это такие же бессонные ночи, полные стресса, особенно, если ты молодой родитель...».
У зрителей онлайн-трансляции встречи возник закономерный вопрос о дополнительных ресурсах помощи работающей, и работающей столь активно, маме. Ольга Мичи однозначно ответила, что родительство — это система взаимопомощи, и рассчитывать на поддержку близких необходимо.
«У меня замечательный муж, который не пытался как-то посягать на мою свободу, поддерживал меня и не вставлял в палки колеса. Меня отпускали (в путешествия), потому что был тыл, когда-то мои бабушки и дедушки также помогали моим родителям... Очень важно чувствовать себя нужным. Иногда в семье мужчина делает карьеру, а женщина вынуждена оставаться дома, у нее появляется чувство невостребованности. Муж приходит домой и реально не понимает, почему она тоже уставшая и растрепанная. Это неправильный подход. Все должно работать в системе».
В таком контексте сложно не вспомнить о реальном названии «дня прекрасных дам» — Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права. Ольга Мичи рассказала не только о своем опыте родительства, но и поделилась воспоминаниями о родительских традициях племен, в среде которых жила и работала.
«В племенах все очень жестко и иногда жестоко. Например, мы посещали место Omo Child — место, где живут дети минги. Это дети, которых племена отвергают в силу некоторых физических несовершенств. Заболевание, родовая травма, а иногда даже выросший в неправильном месте первый зуб, особенности поведения. Раньше племена таких детей бросали в воды реки, где их съедали крокодилы, а сейчас есть целая программа по воспитанию этих детей в детском доме... Мы видели страшное отношение к детям в Индии: мальчиков там воспитывают, а девочек необходимо побыстрее пристроить. Отцы из малоимущих семей отправляют дочерей на органы или в публичные дома. У нас общество построено на правосудии и законах, законы племен — свои».
Вместе с ведущей канала — Кристиной Колесниковой, директором по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», Ольга обсудила и тему воспитания, коммуникации с уже взрослыми детьми. Старший сын Ольги Мичи, которому уже 15 лет, занимается языками и музыкой, вместе с ней отправлялся в путешествия на далекие континенты.
«Я ждала, когда же мой старший сын упрекнет меня за мое отсутствие, но этого не случилось. Но у нас получилось так, что мама — это и авторитет, и стимул двигаться вперед. Не важно, чем занимается женщина, важно, чтобы она показывала ребенку позитивный настрой», — дала совет зрителям фотохудожница.
На вопрос «надо ли отрывать детей от гаджетов» Ольга ответила однозначно и положительно, также добавив, что на ее взгляд, дети сильно загружены в школах и совершенно иначе проживают детство — они лишены актива, не занимаются всем тем, что переживало поколение их родителей — от прогулок в лесу и беготни до экспериментов. «Раньше нас не боялись отпускать в лес, сейчас мы боимся происшествия в лифте... Я вот очень боюсь, что моего ребенка обидят физически — это будет психологическая травма на всю жизнь», — поделилась Мичи.
Как рекомендацию по перенаправлению энергии из лент социальных сетей в продуктивное русло, Ольга Мичи предложила фотоискусство. У Русского географического общества до 5 апреля идет прием работ на фотоконкурс для школьников — «Самая красивая страна глазами детей», членом экспертной комиссии которого является сама Ольга.
Так что все все-таки должно и может быть в приоритете у современной женщины? Организаторы мероприятия попросили гостью дать честный ответ, основываясь на ее собственном богатом опыте. Ответ, как и все работы Ольги Мичи, выглядит откровенным, правдивым и основанным на взвешенном подходе:
«Я за то, чтобы люди вели честный диалог с собой и выстраивали приоритеты. Если у вас есть профессиональные амбиции, пусть это будут четкие цели, чтобы понимать: ты не зря крадешь время у своей семьи, ты достигнешь успеха и вложишь новые ресурсы в близких...Поставьте ситуацию на весы, задайте себе правильные вопросы и найдите честные ответы. Сегодняшний мир — мир возможностей, всегда можно дать выход своему творчеству и желаниям, и не разлучаться при этом с семьей. Иногда не нужно бежать, сломя голову, а просто подождать своего времени».
Встреча с Ольгой Мичи прошла в рамках федерального проекта Группы компаний «Просвещение» «Родительский университет: PRO-Родители» при поддержке проекта ГЕРОИ и Фонда Яны Поплавской.
Фото – Ольга МИЧИ, предоставлены ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» для редакции СМИ «АртМосковия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.