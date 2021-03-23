Подведены итоги XVIII Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация»

18 марта 2021 года на одной из лучших площадок Москвы, где проходят многие развлекательные мероприятия и вечеринки, в RESTAURANT&BAR СВЕТЛЫЙ, состоялась ХVIII церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.
В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили европейские и российские представители индустрии, руководители и корреспонденты профильных изданий и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.
Ведущие церемонии
Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – актер театра и кино, автор и ведущий ютуб канала «Супер Предки», официальный голос многих брендов и ведущий, входящий в топ 15 ведущих города Москвы Антон Соколов и лауреат всероссийских и международных конкурсов по вокалу и обладатель Премии Общественного признания «Звездный Успех года», обладательница титула «Королева Музыки», Мисс ГРАЦИЯ Анна Малиновская, а так же, финалистка конкурсов красоты «Миссис Москва», и «Миссис Россия», обладательница титула «Миссис Очарование», активно принимающая участие в благотворительных мероприятиях, бизнеследи Елена Смирнова.
Выступление DANTE
Выступление Дмитрия Нестерова
Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Группа «ПРОПАГАНДА», певец DANTE, участник шоу танцы на ТНТ третий сезон. Победитель многочисленный танцевальных мероприятий в Китае Артём Ивашин, «Золотой голос» группы «Пропаганда» 2001–2010 годы, обладательница «Золотых граммофонов», наград от радио «Хит фм» «Стопудовый Хит», и дипломов «Песня Года» лучшему автору Виктория Воронина и PALLY – Кирилл Палинов музыкальный канал Russian Music Box, певец Дмитрий Нестеров, артист театра и кино, продюсер Александр Златопольский и другие.
Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.
В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 20 номинациях:
Клиника Аллы Хазовой — «ЛУЧШИЙ ЦЕНТР АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»
Дёмин Сергей Анатольевич — «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ»
Группа «ПРОПАГАНДА» – «ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА. ОТКРЫТИЕ ГОДА»
Гавашели Лия Гурамовна — «ЛУЧШИЙ ХИРУРГ ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОДТЯЖКЕ ЛБА И БРОВЕЙ»
Длин Сергей Владимирович – «ЛУЧШИЙ НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ»
Певец DANTE — «ПЕВЕЦ ГОДА»
Легендарный бренд «ЛОШАДИНАЯ СИЛА» – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ»
Панфилович Юлия — «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА»
Ивашин Артем – «СТИЛЬ В ТАНЦЕ»
Палинова Наталья Владимировна, генеральный директор группы телеканалов MUSICBOX – «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ»
Косметический бренд для волос ARMALLA — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ДЛЯ ВОЛОС»
Карпова Юлия – «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ТОП 50»
Воронина Виктория и PALLY — «ПРЕМЬЕРА ГОДА»
Попов Игорь – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР СТИЛИСТ»
Гузеря Татьяна, основатель Домашней кондитерской «Сладкий Кот» — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ В КОНДИТЕРСКОМ ИСКУССТВЕ»
Нестеров Дмитрий «Мне снова 18» — «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ»
Кузмина Виктория — «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ В КОСМЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ»
Портал MOSKONEWS.COM — «ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РОССИИ»
Антон Соколов – «ВЕДУЩИЙ ГОДА»
Баканов Александр, шеф-кондитер – «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА».
Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».
Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от компании Professional Medical Group и Клиники эстетической косметологии Genius Cosmetology®, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», косметические наборы от бренда для волос John Frieda, сладкие подарки от Домашней Кондитерской «Сладкий Кот», природную воду, холодный чай и энергетические напитки от компании TASSAY и шоколадные букеты ГРАЦИЯ.
Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru.
Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.
Фото – Алексей СУЛИМАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.