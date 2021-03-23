Подведены итоги XVIII Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация»

18 мар­та 2021 года на одной из луч­ших пло­ща­док Моск­вы, где про­хо­дят мно­гие раз­вле­ка­тель­ные меро­при­я­тия и вече­рин­ки, в RESTAURANT&BAR СВЕТЛЫЙ, состо­я­лась ХVIII цере­мо­ния пре­мии «ГРАЦИЯ», кото­рая по пра­ву счи­та­ет­ся самой пре­стиж­ной Меж­ду­на­род­ной пре­ми­ей в обла­сти кра­со­ты и здо­ро­вья, при­знан­ным зна­ком каче­ства для ком­па­ний, рабо­та­ю­щих в сфе­ре beauty & health, подоб­но леген­дар­но­му «Оска­ру» в миро­вой киноиндустрии.

В этот тор­же­ствен­ный вечер самые яркие пред­ста­ви­те­ли инду­стрии кра­со­ты и здо­ро­вья полу­чи­ли награ­ды за про­фес­си­о­наль­ные дости­же­ния по ито­гам голо­со­ва­ния. Меро­при­я­тие посе­ти­ли евро­пей­ские и рос­сий­ские пред­ста­ви­те­ли инду­стрии, руко­во­ди­те­ли и кор­ре­спон­ден­ты про­филь­ных изда­ний и интер­нет-пор­та­лов, вла­дель­цы и управ­ля­ю­щие круп­ных ком­па­ний, рабо­та­ю­щие в сфе­ре кра­со­ты и здо­ро­вья, депу­та­ты Госу­дар­ствен­ной Думы, пред­ста­ви­те­ли орга­нов госу­дар­ствен­ной власти.

Веду­щие церемонии

Всех их со сце­ны при­вет­ство­ва­ли веду­щие вече­ра – актер теат­ра и кино, автор и веду­щий ютуб кана­ла «Супер Пред­ки», офи­ци­аль­ный голос мно­гих брен­дов и веду­щий, вхо­дя­щий в топ 15 веду­щих горо­да Моск­вы Антон Соко­лов и лау­ре­ат все­рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов по вока­лу и обла­да­тель Пре­мии Обще­ствен­но­го при­зна­ния «Звезд­ный Успех года», обла­да­тель­ни­ца титу­ла «Коро­ле­ва Музы­ки», Мисс ГРАЦИЯ Анна Мали­нов­ская, а так же, фина­лист­ка кон­кур­сов кра­со­ты «Мис­сис Москва», и «Мис­сис Рос­сия», обла­да­тель­ни­ца титу­ла «Мис­сис Оча­ро­ва­ние», актив­но при­ни­ма­ю­щая уча­стие в бла­го­тво­ри­тель­ных меро­при­я­ти­ях, биз­несле­ди Еле­на Смир­но­ва.

Выступ­ле­ние DANTE

Выступ­ле­ние Дмит­рия Нестерова

Яркая неза­бы­ва­е­мая про­грам­ма вече­ра вклю­ча­ла в себя выступ­ле­ние звезд рос­сий­ской эст­ра­ды, сре­ди них: Груп­па «ПРОПАГАНДА», певец DANTE, участ­ник шоу тан­цы на ТНТ тре­тий сезон. Побе­ди­тель мно­го­чис­лен­ный тан­це­валь­ных меро­при­я­тий в Китае Артём Ива­шин, «Золо­той голос» груп­пы «Про­па­ган­да» 2001–2010 годы, обла­да­тель­ни­ца «Золо­тых грам­мо­фо­нов», наград от радио «Хит фм» «Сто­пу­до­вый Хит», и дипло­мов «Пес­ня Года» луч­ше­му авто­ру Вик­то­рия Воро­ни­на и PALLY – Кирилл Пали­нов музы­каль­ный канал Russian Music Box, певец Дмит­рий Несте­ров, артист теат­ра и кино, про­дю­сер Алек­сандр Зла­то­поль­ский и другие.

Гостя­ми цере­мо­нии были глав­ные редак­то­ра веду­щих интер­нет жур­на­лов, печат­ных СМИ, веду­щие радиостанций.

В этом году пре­мия за зна­чи­тель­ные про­фес­си­о­наль­ные дости­же­ния была вру­че­на пред­ста­ви­те­лям в 20 номинациях:

Кли­ни­ка Аллы Хазо­вой — «ЛУЧШИЙ ЦЕНТР АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»

Дёмин Сер­гей Ана­то­лье­вич — «ЛУЧШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ»

Груп­па «ПРОПАГАНДА» – «ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГРУППА. ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Гава­ше­ли Лия Гура­мов­на — «ЛУЧШИЙ ХИРУРГ ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОДТЯЖКЕ ЛБА И БРОВЕЙ»

Длин Сер­гей Вла­ди­ми­ро­вич – «ЛУЧШИЙ НЕВРОЛОГ, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ»

Певец DANTE — «ПЕВЕЦ ГОДА»

Леген­дар­ный бренд «ЛОШАДИНАЯ СИЛА» – «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЯ»

Пан­фи­ло­вич Юлия — «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА»

Ива­шин Артем – «СТИЛЬ В ТАНЦЕ»

Пали­но­ва Ната­лья Вла­ди­ми­ров­на, гене­раль­ный дирек­тор груп­пы теле­ка­на­лов MUSICBOX – «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ»

Кос­ме­ти­че­ский бренд для волос ARMALLA — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД ДЛЯ ВОЛОС»

Кар­по­ва Юлия – «ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА ТОП 50»

Воро­ни­на Вик­то­рия и PALLY — «ПРЕМЬЕРА ГОДА»





Попов Игорь – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР СТИЛИСТ»

Гузе­ря Татья­на, осно­ва­тель Домаш­ней кон­ди­тер­ской «Слад­кий Кот» — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ В КОНДИТЕРСКОМ ИСКУССТВЕ»

Несте­ров Дмит­рий «Мне сно­ва 18» — «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ»

Куз­ми­на Вик­то­рия — «ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ В КОСМЕТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ»

Пор­тал MOSKONEWS.COM — «ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РОССИИ»

Антон Соко­лов – «ВЕДУЩИЙ ГОДА»

Бака­нов Алек­сандр, шеф-кон­ди­тер – «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА».

Сюр­приз для гостей при­го­то­ви­ла мастер кон­ди­тер Татья­на Гузе­ря на сце­ну вынес­ли боль­шой торт со ста­ту­эт­кой «Пре­мии ГРАЦИЯ».

Лау­ре­а­ты и гости цере­мо­нии полу­чи­ли подар­ки: кос­ме­ти­че­ские набо­ры от ком­па­нии Professional Medical Group и Кли­ни­ки эсте­ти­че­ской кос­ме­то­ло­гии Genius Cosmetology®, кол­лек­цию чая MAITRE de The и изыс­кан­ный шоко­лад Golden Dessert от ком­па­нии СЕВКО, кос­ме­ти­че­ские набо­ры от звезд­но­го брен­да «Лоша­ди­ная Сила», кос­ме­ти­че­ские набо­ры от брен­да для волос John Frieda, слад­кие подар­ки от Домаш­ней Кон­ди­тер­ской «Слад­кий Кот», при­род­ную воду, холод­ный чай и энер­ге­ти­че­ские напит­ки от ком­па­нии TASSAY и шоко­лад­ные буке­ты ГРАЦИЯ.

Орг­ко­ми­тет Меж­ду­на­род­ной Пре­мии в обла­сти кра­со­ты и здо­ро­вья «Гра­ция» объ­яв­ля­ет старт ново­го народ­но­го голо­со­ва­ния. Про­го­ло­со­вать за новых номи­нан­тов и полу­чить более подроб­ную инфор­ма­цию вы може­те на офи­ци­аль­ном сай­те Пре­мии www.grasia-msk.ru.

Орг­ко­ми­тет Пре­мии выра­жа­ет осо­бую бла­го­дар­ность всем парт­не­рам и спон­со­рам, без актив­но­го уча­стия кото­рых было бы невоз­мож­но про­ве­де­ние дан­но­го мероприятия.

Фото – Алек­сей СУЛИМА

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