5 ноября на сцене Московского дворца пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы») пройдет первый «Форум школьных театров «Подиум. Дети»», организуемый Театральным институтом имени Бориса Щукина в рамках всероссийского проекта «Школьная классика».

Цель Форума школьных театров «Подиум. Дети» – продвижение Вахтанговской методики преподавания театрального искусства, методическая поддержка и обучение педагогов образовательных учреждений техникам и технологиям организации и администрирования театральных объединений в учебных заведениях, популяризация театрального искусства среди старших школьников и молодежи, как одного из самых эффективных инструментов социализации в обществе, формировании гражданской позиции и патриотической сопричастности.

К участию приглашены действующие театральные коллективы школ города Москвы, учащиеся старших классов, выбравшие сценическое искусство, как индивидуальный трек развития, желающие связать свое будущее с творческими профессиями.

В программе форума — мастер-классы ведущих педагогов Театрального института имени Бориса Щукина (Вахтанговской школы): по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению, танцу, специальные занятия для педагогов-организаторов — руководителей школьных театров.

В творческой программе – показ спектаклей школьных театральных коллективов образовательных учреждений из Москвы, класс-концерт студентов Театрального института имени Бориса Щукина.

Завершением программы форума станет торжественная церемония награждения финалистов I Всероссийского конкурса драматургии «Школьная пьеса», объявленного в апреле 2022 года Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

«Мы расширяем наш проект «Школьная классика» и привносим в него больше элементов и традиций, присущих Вахтанговской школе. Первый «Форум школьных театров «Подиум. Дети»» является логическим продолжением фестиваля дипломных работ студенческих театральных коллективов театральных вузов «Подиум», проводимого Театральным институтом имени Бориса Щукина. Создав «Подиум. Дети», мы приобщаем к миру театра и школьников страны, готовим ребят к поступлению в творческие вузы и несомненно повышаем базовый культурный уровень. Теперь мы не только обучаем актерскому мастерству, сценической речи, танцу и сценическому движению, мы разработали и реализуем специальный обучающий курс для педагогов-организаторов внеурочной деятельности. Мы учим педагогов управлению процессом создания и функционирования театрального коллектива внутри общеобразовательного учреждения. В апреле 2022 года мы сформировали и подписали «План работы по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021-2024 годы» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и благодаря участию в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» можем масштабировать проект, — сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, профессор, народный артист РФ, Евгений Князев.

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