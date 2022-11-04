Сказочное постельное белье, уникальное изголовье, капсульные коллекции: в Москве прошла выставка ARTDOM Design & Art Expo. Выставка проходила с 28 по 31 октября в центре современного искусства Винзавод.

Выставка ARTDOM Design & Art Expo позволила решить ключевые задачи для российского дизайнерского сегмента — способствовать развитию и популяризации локального рынка дизайна, а также задать новый вектор в работе с экспозицией. Одним из приглашенных экспонентов стал российский бренд домашнего текстиля Mollen.

На мероприятие специалистов из компании Mollen пригласила дизайнер одного из павильонов выставки Диана Балашова. Диана уже давно сотрудничает с российским брендом домашнего текстиля. При поддержке Дианы прошла фотосессия для комплекта постельного белья «Искры на воде» с наволочками «Таинственный лес».

В павильоне «Винохранилище» были представлены уникальные решения дизайна для спального пространства. Совместно с брендом Mollen Диане Балашовой удалось создать эффектные инсталляции, которые смогли вызвать эмоциональный отклик у посетителей и вывести компании за рамки их привычных интерьерных решений. Креативный подход к выставке проявляется и со стороны бренда: эксклюзивные принты и оригинальные идеи капсульных коллекций. Принты продемонстрированы не только на спальных принадлежностях, но и на изголовье кровати, где был использован принт «Таинственный лес». Все четыре кровати в павильоне сочетаются между собой благодаря уникальной разработке Mollen, основанной на функциональном подходе к формированию комплектов постельного белья. В основе замысла лежит капсула, которая представляет собой набор изделий, прекрасно комбинирующихся между собой. Имея в арсенале 4-5 комплектов, в течение нескольких месяцев можно, не повторяясь, подбирать различные варианты, которые будут идеально вписываться в любой интерьер или настроение. Специалисты МАРХИ создали эксклюзивную фирменную палитру Mollen, поэтому базовые и актуальные цвета гармонично сочетаются между собой.

«Мне хотелось привлечь внимание посетителей выставки в павильоне «Винохранилище». Павильон выглядит как настоящее подземелье, ведь это бывшее хранилище вина с 2 коридорами и 8 отделениями с овальными потолками, поэтому я решила создать визуальную концепцию, которая построена вокруг постельного белья. На мой взгляд, у компании есть несколько преимуществ: цвета комплектов, сочетание разных комплектов на одной кровати и уникальные принты, которые ребята придумали сами — эти вещи позволяют визуально выделить Mollen среди остальных брендов», – рассказала Диана Балашова.

Среди участников выставки были представлены: мебельные производства, бренды, выпускающие свет и текстиль, дизайн-студии и многие другие представители российского бизнеса.

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