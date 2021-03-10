«Песни Победы»: трио, квинтет и романс от солистки

Онлайн-транс­ля­ция чет­вер­то­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­но­го Наци­о­наль­ным фон­дом под­держ­ки пра­во­об­ла­да­те­лей (НФПП), состо­ит­ся 11 мар­та 2021 года. Зри­те­ли уви­дят номе­ра вокаль­ных групп «ViVA» и «БЭЙС», а так­же соль­ное выступ­ле­ние певи­цы Татья­ны Иващенко.

Полу­фи­наль­ные кон­цер­ты кон­кур­са транс­ли­ру­ют­ся каж­дый чет­верг на пор­та­ле «Культура.РФ», в соц­се­ти «Одно­класс­ни­ки» и на сай­те песни-победы.рф. При­бли­жа­ет­ся момент, когда по ито­гам выступ­ле­ний всех участ­ни­ков авто­ри­тет­ное жюри опре­де­лит луч­ших испол­ни­те­лей в номи­на­ци­ях «Про­фес­си­о­на­лы», «Люби­те­ли» и «Автор­ская пес­ня». Вес­ной 2021 года побе­ди­те­ли про­ек­та высту­пят на откры­том гала-кон­цер­те, при­уро­чен­ном к 9 Мая – Дню Победы.

Кон­кур­сан­ты испол­ня­ют пес­ни, пред­ло­жен­ные им орга­ни­за­то­ра­ми про­ек­та. Сре­ди них как очень извест­ные, попу­ляр­ные ком­по­зи­ции, так и те, кото­рые не у всех на слу­ху. Это лири­че­ские бал­ла­ды, мар­ше­вые ком­по­зи­ции, зна­ко­мые каж­до­му пес­ни из люби­мых совет­ских кино­филь­мов, а так­же новые, создан­ные в наши дни автор­ские ком­по­зи­ции на тему Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны и Победы.

Чет­вер­тый кон­церт откро­ет­ся выступ­ле­ни­ем квин­те­та «ViVA» – вокаль­но­го про­ек­та, объ­еди­нив­ше­го пяте­рых соли­стов опер­ных теат­ров Рос­сии и Евро­пы, звезд мюзик­лов, участ­ни­ков меж­ду­на­род­ных ТВ-шоу. Моло­дые люди созда­ют новые про­чте­ния извест­ных хитов от клас­си­ки до совре­мен­ной эст­ра­ды. Про­фес­си­о­наль­ные пев­цы высту­пят в кате­го­рии «Автор­ская пес­ня» с ком­по­зи­ци­ей «Толь­ко очень жди» (сло­ва и музы­ка С. Ковальского).

В чис­ле песен, зву­ча­щих в полу­фи­наль­ных выступ­ле­ни­ях, встре­ча­ют­ся народ­ные пес­ни и роман­сы, кото­рые тоже люби­ли слу­шать сол­да­ты во вре­мя кон­цер­тов, устра­и­ва­е­мых для них фрон­то­вы­ми бри­га­да­ми арти­стов. Ста­рин­ный рус­ский романс «Не ухо­ди, побудь со мною» на музы­ку и сло­ва Нико­лая Зубо­ва, став­ший очень попу­ляр­ным в наро­де, пред­ста­вит в этом полу­фи­на­ле обла­да­тель­ни­ца ака­де­ми­че­ско­го вока­ла Татья­на Ива­щен­ко, кото­рая высту­па­ет в коман­де профессионалов.

Еще один инте­рес­ный номер ждет зри­те­лей в фина­ле кон­цер­та. Юное поко­ле­ние пред­ста­вит свой взгляд на вой­ну, Побе­ду и нашу исто­рию. Три моло­дых вока­ли­ста из Саран­ска, высту­па­ю­щие в кате­го­рии люби­те­лей, состо­ят в осно­ван­ной ими груп­пе «БЭЙС». Сер­гей Воро­бьев, Артем Коз­лов и Кирилл Сус­лов испол­ня­ют клас­си­ку и крос­со­вер, пат­ри­о­ти­че­ские пес­ни, роман­сы под гита­ру, зажи­га­тель­ный поп, рок и джаз. В каче­стве кон­курс­но­го номе­ра ребя­та спо­ют пес­ню «Дети вой­ны» (музы­ка Оль­ги Юда­хи­ной, сло­ва Ильи Рез­ни­ка). Они очень рады воз­мож­но­сти «про­зву­чать» на всю стра­ну, высту­пить в одном ряду с извест­ны­ми вока­ли­ста­ми, про­фес­си­о­на­ла­ми высо­чай­ше­го уров­ня и при­зна­ют­ся, что про­ект «Пес­ни Побе­ды» очень важен и зна­чим для них.

Напом­ним, что кон­курс «Пес­ни Побе­ды», орга­ни­зо­ван­ный в честь 75-летия Вели­кой Побе­ды, стар­то­вал осе­нью про­шло­го года. Жюри рас­смот­ре­ло более 500 заявок из раз­ных реги­о­нов нашей стра­ны, а так­же Бело­рус­сии и Кир­ги­зии. Отбо­роч­ный тур выявил испол­ни­те­лей, про­шед­ших в полу­фи­нал. Основ­ные зада­чи про­ек­та – напом­нить о бес­смерт­ном подви­ге совет­ско­го наро­да, сумев­ше­го защи­тить Роди­ну в годы Вели­кой Оте­че­ствен­ной вой­ны, открыть новые име­на талант­ли­вых артистов.

Парт­не­ра­ми про­ек­та высту­па­ют Евразий­ская кон­фе­де­ра­ция обществ пра­во­об­ла­да­те­лей, про­дю­сер­ская ком­па­ния «Рус­ское кино», газе­та «Куль­ту­ра», инфор­ма­ци­он­ный пор­тал «Куль­ту­ро­ма­ния», инфор­ма­ци­он­ное агент­ство InterMedia, инфор­ма­ци­он­ное агент­ство «Музы­каль­ный Клон­дайк», ком­па­ния «Арт-Центр Плюс», Пер­вое музы­каль­ное Изда­тель­ство, Фир­ма «Мело­дия», жур­нал «Пря­мая речь», ком­па­ния Kawai, соци­аль­ная сеть «Одно­класс­ни­ки».

Онлайн-транс­ля­ция чет­вер­то­го полу­фи­наль­но­го кон­цер­та кон­кур­са «Пес­ни Побе­ды» нач­нет­ся 11 мар­та в 20.00. Веду­щи­ми кон­цер­та высту­пят джа­зо­вый обо­зре­ва­тель, теле- и радио­ве­ду­щий Миха­ил Мит­ро­поль­ский и актер теат­ра и кино Мак­сим Линников.

Офи­ци­аль­ный сайт про­ек­та: песни-победы.рф.

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