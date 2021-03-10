«Песни Победы»: трио, квинтет и романс от солистки

Онлайн-трансляция четвертого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 11 марта 2021 года. Зрители увидят номера вокальных групп «ViVA» и «БЭЙС», а также сольное выступление певицы Татьяны Иващенко.
Полуфинальные концерты конкурса транслируются каждый четверг на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники» и на сайте песни-победы.рф. Приближается момент, когда по итогам выступлений всех участников авторитетное жюри определит лучших исполнителей в номинациях «Профессионалы», «Любители» и «Авторская песня». Весной 2021 года победители проекта выступят на открытом гала-концерте, приуроченном к 9 Мая – Дню Победы.
Конкурсанты исполняют песни, предложенные им организаторами проекта. Среди них как очень известные, популярные композиции, так и те, которые не у всех на слуху. Это лирические баллады, маршевые композиции, знакомые каждому песни из любимых советских кинофильмов, а также новые, созданные в наши дни авторские композиции на тему Великой Отечественной войны и Победы.
Четвертый концерт откроется выступлением квинтета «ViVA» – вокального проекта, объединившего пятерых солистов оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу. Молодые люди создают новые прочтения известных хитов от классики до современной эстрады. Профессиональные певцы выступят в категории «Авторская песня» с композицией «Только очень жди» (слова и музыка С. Ковальского).
В числе песен, звучащих в полуфинальных выступлениях, встречаются народные песни и романсы, которые тоже любили слушать солдаты во время концертов, устраиваемых для них фронтовыми бригадами артистов. Старинный русский романс «Не уходи, побудь со мною» на музыку и слова Николая Зубова, ставший очень популярным в народе, представит в этом полуфинале обладательница академического вокала Татьяна Иващенко, которая выступает в команде профессионалов.
Еще один интересный номер ждет зрителей в финале концерта. Юное поколение представит свой взгляд на войну, Победу и нашу историю. Три молодых вокалиста из Саранска, выступающие в категории любителей, состоят в основанной ими группе «БЭЙС». Сергей Воробьев, Артем Козлов и Кирилл Суслов исполняют классику и кроссовер, патриотические песни, романсы под гитару, зажигательный поп, рок и джаз. В качестве конкурсного номера ребята споют песню «Дети войны» (музыка Ольги Юдахиной, слова Ильи Резника). Они очень рады возможности «прозвучать» на всю страну, выступить в одном ряду с известными вокалистами, профессионалами высочайшего уровня и признаются, что проект «Песни Победы» очень важен и значим для них.
Напомним, что конкурс «Песни Победы», организованный в честь 75-летия Великой Победы, стартовал осенью прошлого года. Жюри рассмотрело более 500 заявок из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии и Киргизии. Отборочный тур выявил исполнителей, прошедших в полуфинал. Основные задачи проекта – напомнить о бессмертном подвиге советского народа, сумевшего защитить Родину в годы Великой Отечественной войны, открыть новые имена талантливых артистов.
Партнерами проекта выступают Евразийская конфедерация обществ правообладателей, продюсерская компания «Русское кино», газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», компания Kawai, социальная сеть «Одноклассники».
Онлайн-трансляция четвертого полуфинального концерта конкурса «Песни Победы» начнется 11 марта в 20.00. Ведущими концерта выступят джазовый обозреватель, теле- и радиоведущий Михаил Митропольский и актер театра и кино Максим Линников.
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