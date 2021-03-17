Из двоечника в преподаватели Кембриджского университета

Эта исто­рия о том, что успех не изме­ря­ет­ся хоро­ши­ми оцен­ка­ми, а без­ого­во­роч­ное дове­рие роди­те­лей намно­го цен­нее, чем школь­ные знания.

«Я был заяд­лым дво­еч­ни­ком, рас­пи­сы­вал­ся в днев­ни­ке за роди­те­лей. А теперь заве­дую изда­тель­ством и пишу бест­сел­ле­ры», — делит­ся сво­им опы­том спи­кер кон­фе­рен­ции «Обра­зо­ва­ние Ново­го Вре­ме­ни 2.0», Артем Соловейчик.

Артем рос в семье выда­ю­ще­го­ся педа­го­га – Симо­на Соло­вей­чи­ка. В его доме соби­ра­лась вся интел­ли­ген­ция города.

До позд­ней ночи ребе­нок слу­шал раз­го­во­ры взрос­лых с вос­тор­гом и огром­ным инте­ре­сом. А утром не мог идти в шко­лу – спать хоте­лось силь­нее. Да и что ново­го ему мог­ли рас­ска­зать в школе?

Уже тогда про­грам­ма не отли­ча­лась гиб­ко­стью, и все вели­кие идеи обсуж­да­лись на кухне сре­ди сво­их, а не на уроках.

Атмо­сфе­ра абсо­лют­ной сво­бо­ды и дове­рия цари­ла в семье. Отец одна­жды позвал Арте­ма в свой каби­нет, дал боль­шую стоп­ку чистых листов и ска­зал: «Я дове­ряю тебе пол­но­стью. Любые вопро­сы в шко­ле ты можешь решить этой под­пи­сью. Тре­ни­руй­ся». И Артем учил­ся рас­пи­сы­вать­ся за отца.

Артем Соло­вей­чик неде­ля­ми не появ­лял­ся в шко­ле, не делал ДЗ. Читал то, что хотел, а не то, что реко­мен­до­ва­ла про­грам­ма. Учи­те­ля регу­ляр­но вызы­ва­ли роди­те­лей, но запис­ки с завет­ной под­пи­сью реша­ли все вопросы.

Учил­ся Артем пло­хо, несе­рьез­но отно­сил­ся к уро­кам и оцен­кам, ино­стран­ный язык давал­ся с тру­дом. Учи­те­ля диа­гно­сти­ро­ва­ли «хро­ни­че­скую неспо­соб­ность к языкам».

В 7 клас­се Артем само­сто­я­тель­но решил перей­ти из англий­ской шко­лы в мате­ма­ти­че­скую, хотя у него не было осо­бен­ных спо­соб­но­стей и при­стра­стия к мате­ма­ти­ке. Отец уди­вил­ся, но не стал воз­ра­жать. После шко­лы Артем посту­пал в МГУ на пси­хо­ло­ги­че­ский факуль­тет и про­ва­лил экзамен.

Артем Соло­вей­чик — яркий при­мер того, чем пуга­ют роди­те­ли сво­их детей: «Не будешь учить­ся — не посту­пишь в ВУЗ — пой­дешь в армию».

Вме­сто уни­вер­си­те­та Артем пошел в армию, слу­жил на Север­ном фло­те коче­га­ром. Отец не стал «отма­зы­вать» сына от армии, а дал воз­мож­ность почув­ство­вать на деле послед­ствия сво­е­го выбора.

Имен­но на фло­те Артем Соло­вей­чик стал учить­ся все­рьез: мно­го читал, гото­вил­ся к поступ­ле­нию в ВУЗ, отправ­лял зада­ния на под­го­то­ви­тель­ных кур­сах в МГУ. Книг на кораб­ле не было, поэто­му в каж­дом пор­ту Артем запи­сы­вал­ся в биб­лио­те­ку и брал кни­ги с запасом.

В ито­ге посту­пил на пси­х­фак МГУ и даже закон­чил аспи­ран­ту­ру, дока­зав, что пло­хие оцен­ки в шко­ле — это не приговор.

Одна­жды Арте­му выпал шанс участ­во­вать в пла­ва­нии из Нью-Йор­ка в Ленин­град с коман­дой из аме­ри­кан­цев и рус­ских. И за 6 недель Артем научил­ся гово­рить на англий­ском, несмот­ря на постав­лен­ный учи­те­ля­ми диа­гноз «врож­ден­ная неспо­соб­ность к языкам».

Он смог общать­ся с про­фес­со­ром Стром­бер­гом из Йель­ско­го уни­вер­си­те­та, с кото­рым его позна­ко­ми­ли дру­зья. И даже смог вести аме­ри­кан­ское ТВ-шоу, где он был веду­щим и рас­ска­зы­вал истории.

Бога­тый жиз­нен­ный опыт и начи­тан­ность сде­ла­ли из него бле­стя­ще­го рас­сказ­чи­ка. Он был неве­ро­ят­но успе­шен у публики.

Но через несколь­ко лет при­шлось вер­нуть­ся в Рос­сию. Отец тяже­ло болел, нуж­но было при­нять дела в изда­тель­стве. На тот момент круп­ней­шее педа­го­ги­че­ское изда­тель­ство «1 сен­тяб­ря». Они выпус­ка­ли 24 жур­на­ла и газе­ты ежемесячно.

Артем решил выпу­стить кни­гу отца «Педа­го­ги­ка для всех». Там были изло­же­ны нова­тор­ские идеи и потря­са­ю­щий под­ход к детям, к вос­пи­та­нию и обучению.

Артем Симо­но­вич явля­ет­ся про­фес­со­ром Кем­бридж­ско­го уни­вер­си­те­та, зани­мал веду­щие долж­но­сти в круп­ней­ших изда­тель­ствах. Его жизнь неве­ро­ят­но раз­но­об­раз­на. И он твер­до решил, что сво­их детей будет вос­пи­ты­вать сво­бод­ны­ми людь­ми, а не удоб­ны­ми уче­ни­ка­ми для учи­те­лей. О таком под­хо­де мож­но узнать подроб­нее на Кон­фе­рен­ции «Обра­зо­ва­ние ново­го вре­ме­ни 2.0».

Из пяте­рых детей Арте­ма Соло­вей­чи­ка один был на семей­ном обу­че­нии — не ходил в шко­лу. В пер­вом клас­се сын Арте­ма ска­зал, что ему не инте­рес­но, и всю началь­ную шко­лу обу­чал­ся дома само­сто­я­тель­но. А когда пошел в шко­лу — кон­тро­ли­ро­вал свою уче­бу сам. После шко­лы посту­пил в аме­ри­кан­ский уни­вер­си­тет на факуль­тет фило­ло­гии и теперь пре­по­да­ет в Штатах.

Пол­ная сво­бо­да детей под­ни­ма­ет столь­ко роди­тель­ских стра­хов. У нас нет сме­ло­сти быть роди­те­ля­ми сво­бод­ных детей. У педа­го­гов нет сме­ло­сти быть учи­те­ля­ми сво­бод­ных уче­ни­ков. Но имен­но сво­бо­да и само­сто­я­тель­ность дает ребен­ку воз­мож­ность само­ре­а­ли­зо­вать­ся. Имен­но так, как ему хочет­ся, имен­но так, как он счи­та­ет нужным.

В сво­ем выступ­ле­нии на Кон­фе­рен­ции Артем Симо­но­вич расскажет:

Как вос­пи­тать силь­ную лич­ность без слов: «Нель­зя. Не делай. Запрещаю.

Как не подав­ляя тоталь­ным кон­тро­лем, вырас­тить успеш­но­го и само­сто­я­тель­но­го человека.

Как стать истин­ным дру­гом и самым луч­шим родителем.

Как обу­чать детей, что­бы они уме­ли меч­тать, ста­вить цели, сме­ло вопло­щать их в жизнь.

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