Из двоечника в преподаватели Кембриджского университета

Эта история о том, что успех не измеряется хорошими оценками, а безоговорочное доверие родителей намного ценнее, чем школьные знания.
«Я был заядлым двоечником, расписывался в дневнике за родителей. А теперь заведую издательством и пишу бестселлеры», — делится своим опытом спикер конференции «Образование Нового Времени 2.0», Артем Соловейчик.
Артем рос в семье выдающегося педагога – Симона Соловейчика. В его доме собиралась вся интеллигенция города.
До поздней ночи ребенок слушал разговоры взрослых с восторгом и огромным интересом. А утром не мог идти в школу – спать хотелось сильнее. Да и что нового ему могли рассказать в школе?
Уже тогда программа не отличалась гибкостью, и все великие идеи обсуждались на кухне среди своих, а не на уроках.
Атмосфера абсолютной свободы и доверия царила в семье. Отец однажды позвал Артема в свой кабинет, дал большую стопку чистых листов и сказал: «Я доверяю тебе полностью. Любые вопросы в школе ты можешь решить этой подписью. Тренируйся». И Артем учился расписываться за отца.
Артем Соловейчик неделями не появлялся в школе, не делал ДЗ. Читал то, что хотел, а не то, что рекомендовала программа. Учителя регулярно вызывали родителей, но записки с заветной подписью решали все вопросы.
Учился Артем плохо, несерьезно относился к урокам и оценкам, иностранный язык давался с трудом. Учителя диагностировали «хроническую неспособность к языкам».
В 7 классе Артем самостоятельно решил перейти из английской школы в математическую, хотя у него не было особенных способностей и пристрастия к математике. Отец удивился, но не стал возражать. После школы Артем поступал в МГУ на психологический факультет и провалил экзамен.
Артем Соловейчик — яркий пример того, чем пугают родители своих детей: «Не будешь учиться — не поступишь в ВУЗ — пойдешь в армию».
Вместо университета Артем пошел в армию, служил на Северном флоте кочегаром. Отец не стал «отмазывать» сына от армии, а дал возможность почувствовать на деле последствия своего выбора.
Именно на флоте Артем Соловейчик стал учиться всерьез: много читал, готовился к поступлению в ВУЗ, отправлял задания на подготовительных курсах в МГУ. Книг на корабле не было, поэтому в каждом порту Артем записывался в библиотеку и брал книги с запасом.
В итоге поступил на психфак МГУ и даже закончил аспирантуру, доказав, что плохие оценки в школе — это не приговор.
Однажды Артему выпал шанс участвовать в плавании из Нью-Йорка в Ленинград с командой из американцев и русских. И за 6 недель Артем научился говорить на английском, несмотря на поставленный учителями диагноз «врожденная неспособность к языкам».
Он смог общаться с профессором Стромбергом из Йельского университета, с которым его познакомили друзья. И даже смог вести американское ТВ-шоу, где он был ведущим и рассказывал истории.
Богатый жизненный опыт и начитанность сделали из него блестящего рассказчика. Он был невероятно успешен у публики.
Но через несколько лет пришлось вернуться в Россию. Отец тяжело болел, нужно было принять дела в издательстве. На тот момент крупнейшее педагогическое издательство «1 сентября». Они выпускали 24 журнала и газеты ежемесячно.
Артем решил выпустить книгу отца «Педагогика для всех». Там были изложены новаторские идеи и потрясающий подход к детям, к воспитанию и обучению.
Артем Симонович является профессором Кембриджского университета, занимал ведущие должности в крупнейших издательствах. Его жизнь невероятно разнообразна. И он твердо решил, что своих детей будет воспитывать свободными людьми, а не удобными учениками для учителей. О таком подходе можно узнать подробнее на Конференции «Образование нового времени 2.0».
Из пятерых детей Артема Соловейчика один был на семейном обучении — не ходил в школу. В первом классе сын Артема сказал, что ему не интересно, и всю начальную школу обучался дома самостоятельно. А когда пошел в школу — контролировал свою учебу сам. После школы поступил в американский университет на факультет филологии и теперь преподает в Штатах.
Полная свобода детей поднимает столько родительских страхов. У нас нет смелости быть родителями свободных детей. У педагогов нет смелости быть учителями свободных учеников. Но именно свобода и самостоятельность дает ребенку возможность самореализоваться. Именно так, как ему хочется, именно так, как он считает нужным.
В своем выступлении на Конференции Артем Симонович расскажет:
- Как воспитать сильную личность без слов: «Нельзя. Не делай. Запрещаю.
- Как не подавляя тотальным контролем, вырастить успешного и самостоятельного человека.
- Как стать истинным другом и самым лучшим родителем.
- Как обучать детей, чтобы они умели мечтать, ставить цели, смело воплощать их в жизнь.