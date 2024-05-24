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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Песня «ТАМ» открывает двери в мир любви – новый хит от Евы Бристоль и Николая Демидова

editor
By editor
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там - ева бристоль и николай демидов

Новый релиз «ТАМ» открывает двери в мир мечтаний и любви! Ева Бристоль и Николай Демидов вновь дарят своим поклонникам новый трек под названием «ТАМ». Эта песня переносит слушателей в мир, где время останавливается, а счастье и любовь становятся единственными реальностями.

«ТАМ» — это музыкальное произведение, которое призвано захватить сердца слушателей и запустить их в вихрь эмоций. Сочетание утонченных мелодий, глубоких текстов и неповторимых голосов Евы Бристоль, и Николая Демидова создают атмосферу, в которой каждый может найти свое собственное убежище.

Текст песни «ТАМ» повествует о силе любви и возможности забыть о прошлых разочарованиях. Он призывает нас осмелиться мечтать и дает надежду на лучшие дни, которые ждут нас впереди. Каждая строка этой песни наполнена эмоциями и вдохновением, которые не оставят равнодушными никого.

Ева Бристоль и Николай Демидов — талантливый дуэт, чьи треки поражают своей эмоциональной глубиной и музыкальным мастерством. Их совместная работа привела к созданию незабываемых композиций, таких как «Острова и континенты», «Зачем» и «Puzzle». Каждая песня этого дуэта — это погружение в мир утонченных мелодий и пронзительных текстов, которые оставляют слушателей в состоянии восторга и восхищения. Ева и Николай умело сочетают свои таланты, чтобы создавать музыку, которая остается в сердцах слушателей на долгое время.

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