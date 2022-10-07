Петербургская Ceramania+ впервые в Москве: огромный маркет ручной керамики, который нельзя пропустить

15-16 октября фестиваль Ceramania+ соберет около 100 художников по керамике, стеклу, дереву, металлу и текстилю в центре современного искусства Винзавод. Лучшие мастера Санкт-Петербурга и других городов России лично представят свои уникальные работы, а организаторы позаботятся об атмосфере тепла и поддержки.

Уютный керамический маркет Ceramania уже три года собирает ярких и самобытных мастеров со всей России на лучших площадках Санкт-Петербурга. Посетители ценят фестиваль за душевность и качество: участники проходят серьезный отбор, поэтому ценители предметов ручной работы всегда находят здесь что-то интересное, стильное и суперсовременное. Среди участников выпускники и преподаватели художественных вузов, члены Союза художников и Союза дизайнеров России, участники международных выставок и победители конкурсов стартапов.

«Нельзя вывести Петербург из Керамании, но можно вывести Кераманию из Петербурга!» – подумали организаторы и решили устроить своим любимым мастерам гастроли. Часто художники не решаются участвовать в маркетах в других городах из-за сложностей с транспортировкой хрупких предметов ручной работы. Организаторы фестиваля берутся в этом помочь, а значит, у столичной публики будет возможность познакомиться вживую с творчеством и экспериментами новых для неё мастеров.

Гостей ждут насыщенные выходные:

Формат Ceramania+. Кроме керамики на маркете будут продаваться работы из стекла, дерева, металла и текстиля, все авторское и высокохудожественное.

Разнообразие. Посуда, украшения, предметы декора на любой вкус, все можно (и нужно) трогать и покупать, обо всех нюансах авторы с радостью расскажут сами.

Активности. Мастер-классы по ручной лепке, гончарному кругу, росписи и зона свободной лепки, где можно вылепить все что угодно или просто помять глину в руках – настоящий хит петербургской версии маркета.

Выставка современных художников “Bird milk”. Проводится совместно со школой для художников Get Art Fit. Участники представят работы-размышления на тему эскапизма и побега от реальности в мир фантазий (работы с выставки также можно будет купить).

Благотворительные проекты. Работы представят Фонд инклюзивных мастерских “Простые вещи” и Студия керамики незрячих художников.

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