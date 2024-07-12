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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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PETYA1LOVE представил трек о подростковых отношениях

editor
By editor
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ТЫТЫ

PETYA1LOVE — артист и музыкант из Республики Коми. Он создает электронную музыку с элементами хип-хопа. Петр получил свою первую аудиторию благодаря дуэту с популярной блогершей Lina Style. Вместе они исполнили трек «Убегаю», под который было снято более восьми тысяч коротких видео в социальных сетях.  Сингл «ТЫТЫ» — это первый релиз артиста на лейбле Riki Music. Трек, слова к которому написал PETYA1LOVE, посвящен школьной влюбленности. Благодаря подобранному ритму, звенящим гитарам и общему электронному звучанию он отлично передает волнующую тревогу подростковых отношений.

«Новый трек “ТЫТЫ” вдохновлен девочкой, в которую я был влюблен в школе. Мне очень хотелось перенести этот яркий образ из головы в текст и музыку. В итоге получилась эмоциональная песня о первой любви», — поделился PETYA1LOVE.

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