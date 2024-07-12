PETYA1LOVE представил трек о подростковых отношениях

PETYA1LOVE — артист и музыкант из Республики Коми. Он создает электронную музыку с элементами хип-хопа. Петр получил свою первую аудиторию благодаря дуэту с популярной блогершей Lina Style. Вместе они исполнили трек «Убегаю», под который было снято более восьми тысяч коротких видео в социальных сетях. Сингл «ТЫТЫ» — это первый релиз артиста на лейбле Riki Music. Трек, слова к которому написал PETYA1LOVE, посвящен школьной влюбленности. Благодаря подобранному ритму, звенящим гитарам и общему электронному звучанию он отлично передает волнующую тревогу подростковых отношений.

«Новый трек “ТЫТЫ” вдохновлен девочкой, в которую я был влюблен в школе. Мне очень хотелось перенести этот яркий образ из головы в текст и музыку. В итоге получилась эмоциональная песня о первой любви», — поделился PETYA1LOVE.