«Потеряны во времени»: Мария Зайцева и Алексей Гоман сделали долгожданный подарок поклонникам

Не просто дуэт – сплетение голосов и единство душ, союз двух артистов, которые посвятили свою жизнь музыке. Вместе они прошли большой путь и, несмотря на все испытания, остаются друг другу родными людьми. Новая песня – попытка понять и найти себя, размышления героев о том, каким будет будущее у тех, у кого одно прошлое на двоих, к которому не вернуться.

Песня «Потеряны во времени» была написана дирижёром Александром Махнёвым. Впервые она прозвучала на концерте «Маленького оркестра» как дуэт Марии Зайцевой и Алексея Гомана и стала одним из самых ярких моментов вечера. Сейчас, когда все маски сброшены (Мария и Алексей недавно участвовали в популярных телешоу и примеряли самые разные роли и образы), они могут быть настоящими, быть собой, делиться мудростью и любовью со своими слушателями в новой песне.

История Марии Зайцевой и Алексея Гомана – пример уважения и любви, она об общих ценностях и взглядах на жизнь, она о любви к себе и друг к другу. «Потеряны во времени» – статус двух людей, которые уже не вместе, но ещё не могут расстаться, которые пытаются найти ответы на вопросы, которые остались наедине с собственными мыслями, совершенно новый взгляд на чувства, благодарность за всё прекрасное, что было.

«У нас с Лёшей прекрасные отношения, мы сохранили их и ради нашей дочери, и ради друг друга. В нашем мире нельзя разбрасываться людьми, которые тебе дороги, которых любишь. Этой темы мы касаемся в нашей песне «Потеряны во времени». Надеюсь, что она напомнит слушателям о самом главном, что есть – о трепетном и человеческом отношении друг к другу», – говорит Мария Зайцева.

«Работать с Машей – одно удовольствие. Я выбрал правильную женщину – она мудрая и красивая, замечательный человек, артист и мама. Счастлив, что мы сохранили семью, что родители Маши стали и моими родителями тоже, что остаёмся для нашей дочери любящими мамой и папой, и что в нашей творческой жизни случаются такие прекрасные песни», – делится Алексей Гоман.