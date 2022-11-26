Певец Alex Galagurskiy рассказал все, что думает о современных девушках в новом треке

Недавно ставший известным из-за вирусного трека «У тебя есть Рейнж ровер» Alex Galagurskiy выпустил новый релиз «На ручки», который уже успел произвести фурор. От прослушивания нового трека Alex Galagurskiy всем буквально хочется запрыгнуть «на ручки».

Совсем недавно на Новом радио прошел кастинг в муз проект «Музыкастинг», где Алекс дебютировал с треком «На ручки». Пройдя в полуфинал, он выступил перед известными артистами, у которых этот сингл вызвал невероятно бурные эмоции, и они дали ему оценку 10/10.

При прослушивании трека складывается ощущение, что исполнитель насмехается и кривляется перед аудиторией. Но на самом деле он просто устал от примитивных попсовых треков и решил своей манерой пения удивить слушателя. Хотя, несомненно, доля отборного юмора в этом присутствует. К концу песни строка «даже самые вредные сучки» начинает заедать у каждого, кто ее послушает. В подтверждение этому выпуск муз проекта «Музыкастинг 5.0».

Новый релиз Алекса «На ручки» сочетает в себе отчетливую ритмику и разную подачу исполнения, что делает данный трек уникальным. В песне и правда постоянно меняется манера подачи и складывается ощущение, что два разных человека присутствуют в композиции. Однако это лишь потрясающая актерская игра исполнителя.

В релизе «вредные» девушки раскрываются с другой стороны. Автор уверен в том, что даже самым дерзким снаружи и меркантильным девушкам все равно, в первую очередь, хочется теплоты, заботы и любви. И это символизируют в треке те самые мужские «ручки».

Также можно сказать о том, что текст песни олицетворяет беззаботное, не умеющее ценить поколение молодёжи. Герой-парень, не нашедший свою единственную возлюбленную, переключается с одной девушки на другую: «Я тебя вчера так вовремя встретил, а сегодня я другую приметил…»

Это говорит о халатном отношении парня к прекрасному полу, он расценивает всех девушек одинаково. Автором трека является Евгений Хомин, а музыку написал Савелий Дайбов.

Сингл «На ручки» уже доступен к прослушиванию на всех площадках!

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