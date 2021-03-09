Певица Оля Ч. и дизайнер Disney подняли в воздух гигантского кита

Финалистка международной премии Djooky Music Awards, ученица легенды советского джаза Галины Филатовой – Оля Ч. показала поклонникам новое видео, сделанное в необычной современной технике. Это анимационный атмосферный клип, созданный в 3D-графике художником, моушн-дизайнером Александром Охлопковым. В прошлом он был ведущим дизайнером Disney, стал обладателем многочисленных премий и наград, сейчас живет и работает в Новой Зеландии. Певица влюбилась в его стиль, а Александр – в музыку Оли. Так родилась неожиданная коллаборация.
Альбом авторских песен «Сердце слева» стал дебютной работой певицы, а совсем недавно она выпустила макси-сингл «Пап, привет!» с композициями, сочиненными ее папой. Одна из них – «Кит» – и легла в основу видео. Главным героем стал полуреальный – полуфантастический персонаж. Кого он символизирует? Смотрите сами. Абстрактные, но осязаемые образы и каждая деталь имеет свой смысл. Александр Охлопков поделился впечатлениями о совместной работе:
«Наше сотворчество началось с обложки макси-сингла «Пап, привет!», а потом история внезапно продолжилась: от статичной картинки – к музыкальному видео. Я так глубоко погрузился в творчество Оли и в этот проект, что, казалось, если посмотрю в небо – увижу волшебного плавающего кита. Этим образом и движением я хотел передать чувственность и глубину песни, соединив его с абстрактными архитектурными формами, трансформирующимися в танце под звучание классических инструментов. На такие формы меня вдохновляет советский конструктивизм и супрематизм, два самых прекрасных, на мой взгляд, направления в истории искусства России и мира в целом. Именно такие ассоциации с высоким искусством возникают у меня, когда я слушаю Олину музыку».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.