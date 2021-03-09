Певица Оля Ч. и дизайнер Disney подняли в воздух гигантского кита

Фина­лист­ка меж­ду­на­род­ной пре­мии Djooky Music Awards, уче­ни­ца леген­ды совет­ско­го джа­за Гали­ны Фила­то­вой – Оля Ч. пока­за­ла поклон­ни­кам новое видео, сде­лан­ное в необыч­ной совре­мен­ной тех­ни­ке. Это ани­ма­ци­он­ный атмо­сфер­ный клип, создан­ный в 3D-гра­фи­ке худож­ни­ком, моушн-дизай­не­ром Алек­сан­дром Охлоп­ко­вым. В про­шлом он был веду­щим дизай­не­ром Disney, стал обла­да­те­лем мно­го­чис­лен­ных пре­мий и наград, сей­час живет и рабо­та­ет в Новой Зелан­дии. Певи­ца влю­би­лась в его стиль, а Алек­сандр – в музы­ку Оли. Так роди­лась неожи­дан­ная коллаборация.

Аль­бом автор­ских песен «Серд­це сле­ва» стал дебют­ной рабо­той певи­цы, а совсем недав­но она выпу­сти­ла мак­си-син­гл «Пап, при­вет!» с ком­по­зи­ци­я­ми, сочи­нен­ны­ми ее папой. Одна из них – «Кит» – и лег­ла в осно­ву видео. Глав­ным геро­ем стал полу­ре­аль­ный – полу­фан­та­сти­че­ский пер­со­наж. Кого он сим­во­ли­зи­ру­ет? Смот­ри­те сами. Абстракт­ные, но ося­за­е­мые обра­зы и каж­дая деталь име­ет свой смысл. Алек­сандр Охлоп­ков поде­лил­ся впе­чат­ле­ни­я­ми о сов­мест­ной работе:

«Наше сотвор­че­ство нача­лось с облож­ки мак­си-сингла «Пап, при­вет!», а потом исто­рия вне­зап­но про­дол­жи­лась: от ста­тич­ной кар­тин­ки – к музы­каль­но­му видео. Я так глу­бо­ко погру­зил­ся в твор­че­ство Оли и в этот про­ект, что, каза­лось, если посмот­рю в небо – уви­жу вол­шеб­но­го пла­ва­ю­ще­го кита. Этим обра­зом и дви­же­ни­ем я хотел пере­дать чув­ствен­ность и глу­би­ну пес­ни, соеди­нив его с абстракт­ны­ми архи­тек­тур­ны­ми фор­ма­ми, транс­фор­ми­ру­ю­щи­ми­ся в тан­це под зву­ча­ние клас­си­че­ских инстру­мен­тов. На такие фор­мы меня вдох­нов­ля­ет совет­ский кон­струк­ти­визм и супре­ма­тизм, два самых пре­крас­ных, на мой взгляд, направ­ле­ния в исто­рии искус­ства Рос­сии и мира в целом. Имен­но такие ассо­ци­а­ции с высо­ким искус­ством воз­ни­ка­ют у меня, когда я слу­шаю Оли­ну музыку».

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