«Ты не один» — Вера Брежнева представила новый танцевальный хит

В самом начале весны, когда начинает пробуждаться природа, когда уже невыносимо хочется солнца и тепла, поклонники Веры Брежневой первыми ощущают энергию возрождения, потому что весной неизменно выходит новый сингл певицы. И с 5‑го марта «Ты не один» уже доступен.
Лёгкий ритм, позитивный вайб и жизнеутверждающий месседж созвучны абсолютно каждому на планете.
Песня «Ты не один» — это музыкальное послание всем, кто устал от прошедшего года и вынужденного одиночества. Кто соскучился по доброй компании и теплым объятиям.
А с теми, кто находится в вечном поиске и никак не достигнет персонального «дзена», Вера делится своим секретом: «Успех не значит счастье, но счастье есть успех».
«Я верю, что случайности неслучайны, что мысли материальны и, если мы идём к цели — самое главное — не опускать руки. Вставать и снова идти, а в остальном — довериться вселенной! Помнить, что ты не один», — говорит певица.
Когда у нас проблемы, нам кажется, что нам одним так плохо, а стоит лишь оглянуться и понять, нас таких много — ты здесь не один.
Сразу становится чуть легче!
Под трек можно танцевать, медитировать, наслаждаться жизнью. И всё налаживается, если как мантру повторять припев.
Словом, песня станет отличным саундтреком к этой весне — запоминайте слова и подпевайте!
Сингл уже можно найти на всех цифровых платформах.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.