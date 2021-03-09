«Ты не один» — Вера Брежнева представила новый танцевальный хит

В самом нача­ле вес­ны, когда начи­на­ет про­буж­дать­ся при­ро­да, когда уже невы­но­си­мо хочет­ся солн­ца и теп­ла, поклон­ни­ки Веры Бреж­не­вой пер­вы­ми ощу­ща­ют энер­гию воз­рож­де­ния, пото­му что вес­ной неиз­мен­но выхо­дит новый син­гл певи­цы. И с 5‑го мар­та «Ты не один» уже доступен.

Лёг­кий ритм, пози­тив­ный вайб и жиз­не­утвер­жда­ю­щий мес­седж созвуч­ны абсо­лют­но каж­до­му на планете.

Пес­ня «Ты не один» — это музы­каль­ное посла­ние всем, кто устал от про­шед­ше­го года и вынуж­ден­но­го оди­но­че­ства. Кто соску­чил­ся по доб­рой ком­па­нии и теп­лым объятиям.

А с теми, кто нахо­дит­ся в веч­ном поис­ке и никак не достиг­нет пер­со­наль­но­го «дзе­на», Вера делит­ся сво­им сек­ре­том: «Успех не зна­чит сча­стье, но сча­стье есть успех».

«Я верю, что слу­чай­но­сти неслу­чай­ны, что мыс­ли мате­ри­аль­ны и, если мы идём к цели — самое глав­ное — не опус­кать руки. Вста­вать и сно­ва идти, а в осталь­ном — дове­рить­ся все­лен­ной! Пом­нить, что ты не один», — гово­рит певица.

Когда у нас про­бле­мы, нам кажет­ся, что нам одним так пло­хо, а сто­ит лишь огля­нуть­ся и понять, нас таких мно­го — ты здесь не один.

Сра­зу ста­но­вит­ся чуть легче!

Под трек мож­но тан­це­вать, меди­ти­ро­вать, насла­ждать­ся жиз­нью. И всё нала­жи­ва­ет­ся, если как ман­тру повто­рять припев.

Сло­вом, пес­ня ста­нет отлич­ным саунд­тре­ком к этой весне — запо­ми­най­те сло­ва и подпевайте!

Син­гл уже мож­но най­ти на всех циф­ро­вых платформах.

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