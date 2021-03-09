Объявлен старт муниципальных туров конкурса «Живая классика»

В мар­те 2021 года в Москве и мос­ков­ской обла­сти стар­ту­ют отбо­роч­ные туры X Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са юных чте­цов «Живая клас­си­ка». Участ­ни­ки кон­кур­са – школь­ни­ки 10–17 лет, кото­рые не про­сто любят кни­ги, но и с удо­воль­стви­ем делят­ся про­чи­тан­ным со сверстниками.

Муни­ци­паль­ный тур – послед­ний перед реша­ю­щим чтец­ким батт­лом. Трое луч­ших чте­цов будут пред­став­лять свой город в реги­о­наль­ном эта­пе круп­ней­ше­го лите­ра­тур­но­го про­ек­та стра­ны. Финаль­ный этап и вру­че­ние спе­ци­аль­ных при­зов побе­ди­те­лям в 2021 году впер­вые состо­ит­ся на Двор­цо­вой пло­ща­ди в Санкт-Петербурге.

В помощь школь­ни­кам в под­го­тов­ке к это­му важ­но­му состя­за­нию фонд «Живая клас­си­ка» запи­сал уни­каль­ное посо­бие от педа­го­гов теат­раль­но­го инсти­ту­та име­ни Бори­са Щукина.

Этот мастер-класс при­го­дит­ся и выпуск­ни­кам, кото­рые меч­та­ют посту­пить в теат­раль­ные вузы. Видео нахо­дит­ся в сво­бод­ном досту­пе в офи­ци­аль­ной груп­пе кон­кур­са: https://vk.com/video-25423332_456240921

В этом году у кон­кур­са «Живая клас­си­ка» – юби­лей. Само­му мас­штаб­но­му про­ек­ту стра­ны в обла­сти искус­ства декла­ма­ции про­зы испол­ня­ет­ся 10 лет. Еже­год­но в нём при­ни­ма­ют уча­стие 2,5 мил­ли­о­на под­рост­ков со все­го мира. Супер­фи­нал в 2021 году впер­вые про­ве­дут на Двор­цо­вой пло­ща­ди в Санкт-Петер­бур­ге, и к юби­лею для фина­ли­стов гото­вят спе­ци­аль­ные призы.

Выступ­ле­ния участ­ни­ков будут оце­ни­вать извест­ные жур­на­ли­сты, писа­те­ли, актё­ры и режис­сё­ры. В раз­ные годы в жюри «Живой клас­си­ки» были: рек­тор теат­раль­но­го инсти­ту­та им. Бори­са Щуки­на, народ­ный артист Евге­ний Кня­зев, теле­ве­ду­щие Ари­на Шара­по­ва, Свет­ла­на Соро­ки­на и Яна Чури­ко­ва, народ­ные арти­сты РФ Миха­ил Бояр­ский, Сер­гей Гар­маш, заслу­жен­ные арти­сты Рос­сии Нон­на Гри­ша­е­ва, Ната­лья Вар­лей, Алек­сандр Олеш­ко, Ана­то­лий Белый и мно­гие дру­гие. В рам­ках кон­кур­са так­же запла­ни­ро­ва­на обшир­ная парал­лель­ная про­грам­ма, рас­счи­тан­ная на широ­кий круг инте­ре­су­ю­щих­ся куль­ту­рой и искусством.

Меж­ду­на­род­ный кон­курс юных чте­цов «Живая клас­си­ка» про­хо­дит под патро­на­том Мини­стер­ства про­све­ще­ния и с исполь­зо­ва­ни­ем гран­та Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции на раз­ви­тие граж­дан­ско­го обще­ства, предо­став­лен­но­го Фон­дом пре­зи­дент­ских гран­тов, при под­держ­ке теат­раль­но­го инсти­ту­та име­ни Бори­са Щуки­на, глав всех реги­о­нов РФ.

Подроб­ную инфор­ма­цию мож­но най­ти на сай­те www.youngreaders.ru .

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