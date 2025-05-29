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Певица LARIONA представила гимн «Сильная женщина»

editor
By editor
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сильная женщина - lariona

Участница седьмого сезона шоу «Голос» LARIONA презентовала новый трек «Сильная женщина». Соавторами стали сонграйтер Максим Савинов и композитор Андрей Григорьян — одни из ведущих профессионалов лейбла VK Records. Композиция песни умело закручена под стиль женским мыслям, которые назойливо вращаются вокруг разбитых мечт о любви.

Уже четыре дня дождя
Мне на окнах мелким шрифтом мерещится
«Слюбится, стерпится»

Песни LARIONA не обходится без утонченных метафор и острых сравнений. Так было в песнях «Синица», где певица умело перефразирует известную пословицу, позволяющую посмотреть на себя с другой стороны и «Виктор», где от независимая женщина выходит из образа Жанны д’Арк, передавая борозды правления мужчине, ознаменуя его победу. В новой песне «Сильная женщина» артистка сравнивает мужские аргументы и доводы с сюжетам фильма Кристофера Нолана, характерные своей цикличностью, благодаря которой создаётся ощущение, что всё повторяется снова и снова.

«Я восхищаюсь женщинами: сколько в нас сил, терпения, выносливости и, порой, даже мужества. Мы сами возлагаем на наши хрупкие плечи грузы ответственности за себя, близких, карьеру, дом, быт и даже за любовь. А мы просто хотим поддержки, понимания и заботы, но уже привыкли рассчитывать только на себя. Нам ничего не страшно, мы сильные женщины, только пугают одинокие вечера…», — поделилась певица ощущениями о песне.

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