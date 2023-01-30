Певица Азиза решила обвенчаться со своим молодым мужем! Когда состоится таинство? Какую пластическую операцию она намерена сделать ради церемонии? Как влюбленным удается поддерживать отношения, живя в разных странах? Правда ли супруги хотят усыновить ребенка? И почему многие уверены, что мужчина преследует корыстные цели?

«Когда до таинства венчания останется полтора месяца, то будут проведены определенные ритуалы. Слава Богу, я их знаю. Мы подготовимся по всем канонам, главное, чтобы выбрать именно тот день, который мы хотели. Оказывается, в православии есть такие дни, когда нельзя венчать или крестить, например», - говорит певица.

58-летняя Азиза начала подготовку к главному событию в своей жизни. Артистка собирается обвенчаться с ресторатором из Италии Александро Лортэ. Церемония, по ее словам, состоится весной. Сейчас звезда продумывает дизайн платья.

«Я думаю, платье будет воздушным, мерцающим и перламутровым, будет легкая подсветка огоньками всех цветов», - делится секретом Азиза.



Чтобы выглядеть на все сто процентов, певица, готова лечь под нож пластического хирурга.

«Я хочу сделать блефаропластику на глазки, думаю, на мне все быстро заживет. Ресницы уже наклеила», - шутит артистка.

Азиза хочет оставаться привлекательной для любимого. Ведь он на 16 лет моложе её. С Александро Лортэ артистка расписалась всего полтора года назад. Сразу после свадьбы грянул скандал. Журналисты выяснили, что молодой муж на самом деле никакой не итальянец! Он уроженец Липецка и зовут его Александр Соколов. Но Азиза никак не отреагировала на разоблачение, лишь заявила, что очень счастлива.

«До этого у меня были браки гражданские в основном. Потом я поняла, что хочу выйти замуж в ЗАГСе, официально расписаться, прочувствовать это всеми фибрами своего тела. А сейчас венчание. Это шаг очень серьезный. К этому решению я только недавно пришла», - говорит певица.

Многих немало удивило решение Азизы обвенчаться с мужем. Ведь ещё несколько месяцев назад она говорила, что успела разочароваться в этом браке. И когда ресторатор в очередной раз уехал по делам в Италию, звезда попросила его не возвращаться!

«Не забывайте нашу разницу в возрасте. Я думаю, что лет так через десять у Александра, наверное, изменится судьба», - уверяла год назад артистка.

Азиза призналась, они с мужем не смогли договориться о совместных детях. Звезда всегда мечтала о большой семье. В молодости она четыре раза была беременной, но теряла ребенка. Выйдя замуж, артистка решила опять испытать судьбу. Сделала ЭКО, однако процедура не увенчалась успехом. Тогда она обратилась к услугам суррогатной матери, но плод не прижился.

«Я считала, что семья — это мужчина, женщина, мама, папа и ребенок», - считает Азиза.

Но Лортэ смог убедить певицу не рушить их брак. Сейчас артистка говорит, у них всё хорошо. Мужчина хоть и вернулся в Италию, но всегда на связи. По словам Азизы, супруг сам предложил ей венчаться. И заявил, что, если ей так хочется ребенка, они его усыновят.

«Я сказала, чтобы он сначала определился. Если приедет и будет жить в России, тогда да, потому что я не собираюсь уезжать в Италию и там создавать семью. К тому же там все очень сложно с усыновлением», - переживает Азиза.

Однако многие до сих пор не верят в искренность чувств молодого супруга. Считают, от певицы ему нужны только деньги. К тому же Азиза не скрывала, что отдала ему в распоряжение все свои финансы.

«Я называю его мой ходячий банк. Теперь все деньги хранятся у него», - делилась певица.

«Когда стало понятно, что он не итальянец, а обычный русский парень, то конечно же мысли о том, что он альфонс, стали закрадываться все чаще», - уверяет светский журналист Александра Кошкина.

Артистка не верит в корыстные мотивы супруга. А после их недавней встречи Азиза поняла, как сильно его любит и больше не желает отношений на расстоянии.

«Меня не могут греть слова, сказанные даже по онлайн очень далеко. Если бы он приехал завтра и говорил бы мне слова о любви, то это да. Но он приедет через три месяца. Я начинаю злиться», - негодует Азиза.

Но Александро пока не торопится со сменой местожительства. В Италии у мужчины налаженный бизнес, там живут его родители. Звезда надеется, венчание подтолкнет его к этому шагу.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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