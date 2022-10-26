Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» дадут концерт в Зале Шнитке

30 октября Маэстро Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» представят программу, посвященную творчеству выдающегося авангардиста XX века Альфреда Шнитке. Сюита в старинном стиле, Концерт для фортепиано с оркестром композитора, а также сочинение Ludus Арво Пярта прозвучат в Московском международном Доме музыки 30 октября.

Концерт из произведений великого советского и российского композитора станет своего рода инаугурацией Нового зала, которому летом 2022 года по инициативе Владимира Спивакова было присвоено имя Альфреда Шнитке. «Наш большой зал носит имя выдающегося дирижера Евгения Федоровича Светланова, а замечательный многофункциональный зал теперь будет носить имя его современника Альфреда Гарриевича Шнитке, – отметил Владимир Спиваков. – Это дань памяти и уважения великим талантам и человеческому Гению».

Сам композитор, чье имя стало символом свободного художника своей эпохи, высоко ценил талант Владимира Спивакова, посвятив ему «Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха». Благодаря инициативе маэстро Спивакова в Доме музыки появилась также и Мемориальная комната Альфреда Шнитке, ставшая частью уникального арт-пространства этого зала Дома музыки.

Произведения советского композитора-авангардиста уже давно стали неотъемлемой частью концертного репертуара оркестра «Виртуозы Москвы». Среди них – Сюита в старинном стиле и Концерт для фортепиано с оркестром, которые прозвучат в предстоящий вечер. Сольную партию в концерте исполнит единственная в мире обладательница титула Young Yamaha Artist Ева Геворгян. Юная пианистка одержала ряд значительных побед на музыкальных состязаниях, таких как Öschberghof Festival в Германии, Chicago International Music Competition в США, конкурсы пианистов имени Р. Шумана в Германии и имени Джулиано Пекар в Италии и многих других.

В программу также войдет сочинение Арво Пярта, чью музыку относят к направлению «новой простоты». В сочинении Ludus для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано сольные партии исполнят Евгений Стембольский и Петр Никифоров.

Начало в 19.00.

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