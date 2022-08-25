Формирование будущего керамики: старт проекта-коллаборации «Русские символы»

Популярность гончарного мастерства обретает поистине вселенские масштабы. Керамические сюжеты, впитавшие тепло рук создателя, русские художественные приемы, традиционные росписи и узоры, уникальные предметы, претендующие стать арт-объектами выставки — все это про новый уникальный проект-коллаборацию «Русские символы». Всероссийский опен-кол от музея русского быта «По сусекам», «Дымов керамика» и продюсерского центра «Яркие игры» станет источником творчества и вдохновения для участников, а главное, создатели лучших работ получат возможность пройти практику в Суздале на производстве «Дымов Керамика», ознакомиться с традициями изготовления предметов быта, техниками росписи, узнают о том, как преобразовать символизм в современный бренд, сохраняя историю, и как создать свой бизнес в творческой индустрии. Принять участие в проекте может любой опытный или начинающий керамист.

«Это победа и большая радость для нас! Получить грант на культурные программы — моя мечта. И вот, она осуществилась. Теперь совместно с нашими партнерами мы можем делиться с людьми сокровищами старины — русскими орнаментами и символами. Мы можем дарить им новую жизнь и, главное, рассказывать с помощью творчества о креативных людях: дизайнерах, художниках, архитекторах. Ведь так важно знать исконное значение, смыслы и грамотно и уметь креативно встраивать их в дизайн современной жизни. Я искренне рада, что наш музей русского быта «По сусекам» причастен к такому важному проекту. Ведь именно для этого мы и создавались!», — прокомментировала Елена Тюняева, директор музея русского быта «По сусекам».

Переосмысление традиций позволяет придавать им актуальное значение и интегрировать в современный интерьер элементы прошлого, создавая сегодняшние тренды. Трансформированные формы привычного, преобразование старого в новый контекст — все для того, чтобы привлечь внимание людей к сохранению вековых традиций и богатой истории нашей России. Совместный проект музея русского быта «По сусекам» и «Дымов керамика» — это коллаборация музея и реального производства, с целью возрождения древнерусских традиций гончарного дела, создание новых визуальных паттернов и запуск линии продуктов с сохранением традиционной русской символики.

«Русские символы» — это открытый некоммерческий конкурс для опытных и начинающих керамистов. Образовательная программа в онлайн-формате и офлайн практика в Суздале, которая поможет не только придумать собственный бренд в сфере керамики, но и вывести его на рынок. Участники пройдут курс о русском визуальном искусстве и получат практические навыки. Условия участия просты: наличие интереса к работе с крупным и современным производством, а также мотивация пройти онлайн образовательную программу и получить новые знания. Проект дает возможность попробовать свои силы художникам из любого города России.

«На сегодняшний день главная задача, которую решает наша продюсерская компания — развивать творческое комьюнити, увеличивать количество интересных проектов и создавать новые проекты, объединяющие творческих людей в рамках креативного поля», — пояснил партнер проекта, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры» Ольга Мунтян.

Участников ждут лекции и мастер-классы от профессионалов своего дела, общение с экспертами. В рамках проекта запланированы два блока лекционной программы:

— Блок традиций будет представлен лекциями профессора и заведующей кафедрой культурологии (УНИК) Александры Барковой; художника, дизайнера, керамиста Вадима Сташкевич и другими.

— Блок бизнеса включает в себя выступления Надежды Зайцевой — дизайнера-наставника онлайн-акселератора «Путь ремесленника», спикера лекций по локальной идентичности и развитию креативного мышления, а также Оксаны Пешковой — бизнес-психолога, процессного коуча в проектах социального предпринимательства, руководителя Школы Наставников для Школ предпринимательства. И еще несколькими весьма значимыми лекциями, которые помогут молодым керамистам наладить свой бизнес.

Работа участников над проектами будет проходить под руководством опытных наставников: Наины Величко, Андрея Боровского, Екатерины Меньшиковой, Марии Волобуевой и Александра Маточкина.

Кульминацией проекта станет выпуск коллекции победителя на производстве «Дымов керамика» и выставка работ финалистов арт-лаборатории «Русские символы» в музее русского быта «По сусекам». В состав жюри вошли эксперты в области современного искусства и креативных индустрий.

«Очень рады быть частью проекта арт-лаборатории керамики «Русские символы», а также членству в жюри совместно с такими экспертами, как Мария Гальперина и Елена Тюняева. И, конечно, с нетерпением ждем победителей конкурса в нашей резиденции. Современный подход и популяризация народных промыслов на сегодняшней день являются очень важными задачами для сохранения культурного кода. Надеемся, что наш небольшой вклад в решение этих задач принесет положительные результаты», — высказалась Евгения Дымова, генеральный директор и идейный вдохновитель фабрики «Дымов керамика».

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства г. Москвы. Прием заявок уже стартовал и продлится до 5 сентября.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.