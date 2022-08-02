Состоялась премьера клипа на новый гимн столицы «Бежит от скуки Москва»

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Состоялась ПРЕМЬЕРА КЛИПА на новый гимн столицы «Бежит от скуки Москва». Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и начинающий певец, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Зебелян представляют клип на стихи Михаила Гуцериева «Бежит от скуки Москва».

Стихи – Михаил Гуцериев. Музыка – Сергей Соболь. Режиссёры – Алексей Голубев и Константин Белошапка.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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