Состоялась ПРЕМЬЕРА КЛИПА на новый гимн столицы «Бежит от скуки Москва». Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина и начинающий певец, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гарик Зебелян представляют клип на стихи Михаила Гуцериева «Бежит от скуки Москва».
Стихи – Михаил Гуцериев. Музыка – Сергей Соболь. Режиссёры – Алексей Голубев и Константин Белошапка.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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