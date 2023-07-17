Государственный музей Востока представляет выставку «Тайна кубачинского браслета», которая расскажет о трех представителях знаменитой кубачинской династии Магомедовых-Изабакаровых. На выставке будет представлено более 130 работ Заслуженного художника России Манабы Магомедовой, 16 работ её супруга Кадыра Изабакарова и более 200 произведений их дочери, Заслуженного художника Дагестана Лейлы Изабакаровой. В экспозицию войдут экспонаты из Государственного музея Востока, Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи, а также из частных собраний.

Нагрудное украшение «Любовь». Серебро, перегородчатая эмаль чернь, 1960

С именем Манабы Магомедовой, Народного художника Дагестана и Грузии (1928-2013) связана целая эпоха в искусстве не только известного дагестанского ювелирного центра — селения Кубачи, но и Грузии. В многовековой истории серебряного и оружейного кубачинского промысла Манаба являлась первой и пока единственной женщиной, полностью овладевшей ремеслом, до сих пор остающимся прерогативой мужчин. Творчество Магомедовой основано не только на самобытных традициях аула Кубачи, но и на культурном наследии Грузии, древние памятники которой она изучала в грузинских музеях. Прежде всего, влияние культуры Грузии сказалось на созданных ею образцах перегородчатой, выемчатой и живописной эмалях.

Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал о ней: «Невозможно вообразить, что её почти детские руки ковали и жгли металл». Руками этой женщины, с легкостью владевшей чеканкой, ковкой, гравировкой, чернью, насечкой, инкрустацией, сканью, зернью, создано множество оригинальных произведений. Это украшения, утварь, оклады книг, мемориальные декоративные предметы, портретные миниатюры, ножны и рукояти кинжалов, сабель и музыкальные инструменты. Около двухсот созданных ею произведений хранятся в музеях России, Грузии и других стран, более тысячи находятся в частных коллекциях.

Манаба Магомедова привнесла в традиционное, практически каноническое искусство Кубачи новые формы, смелые эксперименты, авангардные решения. Чтобы создавать настоящую «поэзию в металле», она искала новый пластический язык, инструменты и техники. На пластины серебра её изделий ложились и узоры, пришедшие из глубины веков, и совсем новые, оригинальные, увиденные внутренним взором мастера. Вдохновение во многом черпала из поэзии: «Поэты – мои постоянные спутники, мои путеводители». В творчестве мастера появляются новые жанры, в частности создание из металлов окладов книг, украшенных разными техниками. Много лет Магомедова работала над созданием в эмали портрета Шота Руставели и иллюстраций его поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

Помощник и соавтор Магомедовой, ее муж Кадыр Изабакаров родился тоже в Кубачи в семье потомственного златокузнеца. После окончания Тбилисской академии художеств, он активно участвовал в выставках. В его творчестве, кроме произведений, выполненных в традиционном стиле, есть вещи, отмеченные новаторскими поисками, авангардными решениями. У Кадыра Изабакарова сформировался и дизайнерский опыт. Изготовленные им люстры, бра и панно украсили Музей Дружбы народов в Тбилиси, гостиницу «Ленинград», Русский драматический и Кумыкский музыкально-драматический театры в Махачкале.

Ученицей Манабы стала её дочь — Лейла Изабакарова. Она окончила отделение промышленной графики факультета декоративно-прикладного искусства Тбилисской Академии художеств. Художественной обработке металла училась у родителей, была их соавтором, участвовала в совместных выставках и нашла себя в работе с эмалями. Овладев техниками всех видов эмалей, она воплощает свои фантазии в причудливых ювелирных изделиях, в миниатюрах.

Неожиданная страница в её творчестве — серия работ, объединенных общим название «Фьюжн». По словам художника, её вдохновили найденные в рабочем столе матери детали незавершенных ювелирных изделий, в частности оставшиеся от дедушки инкрустированные великолепным растительным орнаментом газыри, элементы старинных украшений и много, много разных камней затейливых форм и оттенков. И так начался творческий процесс формирования из всех этих фрагментов произведений на основе собственных идей и фантазий. В этих работах можно увидеть много разных техник, объединение стилей и форм, связи традиций и новаторство.

Выставка открыта с 26 июля по 27 августа 2023 года.

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