В Москве состоится первая в мире выставка «The Romanovs культурное наследие», посвященная последней Императорской Семье Дома Романовых

Впервые за 105 лет с 22 по 29 июля в Москве пройдет первая в мире выставка «The Romanovs культурное наследие», посвященная последней Императорской Семье Дома Романовых.

С 23-го по 29 июля в пространстве ArtMaison каждого зрителя ждёт новый взгляд на членов императорской семьи и знакомство с почти утраченной редкой школой русского реализма по классу портрет, переданной художнику напрямую от Валентина Серова через поколения учеников.

Юрий Ашиков - потомственный художник. Единственный в России продолжатель традиций «школы» русского реализма по классу портрет, наследственный ученик Валентина Серова.

Знаменательно, что Валентин Серов был последним художником, писавшим Императора Николая II и его семью. В картинах художника Юрия Ашикова вы увидите всю суть и красоту Школы русского Реализма в современной трактовке. Культура конца 19 века напрямую и очень тесно связана со стилем, в котором выполнены работы художника.

В серии картин «The Romanovs культурное наследие» художник знакомит зрителя, в первую очередь, не как с членами императорской семьи, но как людей той эпохи, обладавших беспринципным благородством, культурой, дворянским воспитанием и непоколебимой силой духа, которая помогла этим людям прожить достойно и отдать свои жизни во имя всего того, что они олицетворяли и во имя своей родины.

Выставка посвящается памяти Великого Государя Императора Николая Александровича, Александры Фёдоровны, Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марии Николаевны, Анастасии Николаевны и Алексея Николаевича. 17 июля 1918 года в Доме Ипатьевых (Екатеринбург) была расстреляна семья последнего Императора.

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