Гранты на гастроли в регионах: Благотворительный фонд Алишера Усманова запустил новый конкурс

Фонд «Искусство, наука и спорт» анонсировал запуск уникального конкурса гастрольных грантов «Культурная афиша». Он будет направлен на поддержку гастрольной деятельности театров и музыкальных коллективов. Прием заявок стартовал 24 октября и продлится до 17 ноября 2022 года.

Основная цель конкурса на гастрольные гранты — это насыщение культурной повестки малых городов и стимулирование театральных и музыкальных коллективов к гастрольной деятельности. К участию приглашаются некоммерческие организации (бюджетные, государственные, автономные, казенные учреждения и т.д.), осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства. Обязательным требованием является территория реализации проекта – города Губкин и Старый Оскол Белгородской области и город Железногорск Курской области.

«Новый конкурс гастрольных грантов не имеет аналогов, поскольку мы не просто оказываем финансовую поддержку на гастрольную деятельность творческих коллективов, мы эти гастроли делаем бесплатными для зрителей, — отметила директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. — Регулярно жители Белгородской и Курской областей имеют возможность посещать спектакли и концерты известных деятелей искусства. Мы всегда тщательно подходили к отбору репертуара, который представляли в регионах реализации нашего проекта «Культурная афиша». Теперь этот отбор будет более системным и прозрачным, предоставляющим еще больше возможностей для артистов. Гастрольные гранты — это новый виток развития в проектной деятельности Фонда».

В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» вошли преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИС, которых Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» привлекает для независимой оценки конкурсных заявок.

Для участия принимаются уже созданные и реализованные (прошедшие премьеру) театральные постановки и музыкальные программы, соответствующие одному или нескольким направлениям гастрольной деятельности Фонда: драматические спектакли; детские спектакли; кукольные театральные постановки; моноспектакли; музыкальные спектакли; документальные спектакли; оперные постановки; танцевальные программы и постановки; музыкальные программы и коллективы; хоровые коллективы и джазовые коллективы.

С полным перечнем требований к участникам можно ознакомиться в положении о конкурсе на сайте фонда.

Прием заявок: с 24 октября по 17 ноября 2022 года. Победителей объявят 20 декабря.

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