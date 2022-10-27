Кристина ОРЛОВА: «Меня всегда манила творческая сфера»

О том, как реализовать свои мечты, строить планы на будущее и не терять энтузиазм, с нашим СМИ поделился продюсер онлайн и оффлайн-мероприятий — Кристина Орлова.

– Кристина, добрый день. Вы продюсер, организатор мероприятий. А кем вы мечтали стать в детстве?

– Меня всегда манила творческая сфера. В детстве я мечтала стать певицей и хотела поступить в музыкальный ВУЗ и построить карьеру. Я очень много занималась музыкой и творчеством — я умела все, от рисования до игры на скрипке, пела в хоре, а также сольно в различных направлениях — оперы, эстрады, джаза. Но поступить в музыкальное учреждение мне родители не разрешили и убедили, что финансы для меня намного лучше, за что я им благодарна, ведь я прекрасно училась и понимала, что мне это интересно, хотя творческая деятельность продолжала манить.

– Есть ли у вас высшее образование? И схоже ли оно с видом деятельности, которым вы занимаетесь?

– Да, высшее образование — СПБГЭУ — финансовое направление. Я хорошо училась, мне очень откликались финансы, инвестиции и политология, поэтому наверное я и работаю с государственными проектами. Я умею считать, умею работать с банком, и мое образование является только преимуществом в моей предпринимательской деятельности. Но меня беспокоило, что творчество из моей жизни уходило на второй план и я поступила на второе высшее образование — в институт кино и телевидения на продюсирование. После второго образования я загорелась мероприятиями и их организацией, мой творческий бэкграунд всегда помогал мне и таким образом я пошла по новому пути — объединяя творчество и финансы — я смогла сделать бизнес.

– В одном из интервью вы сказали, что сейчас плотно занимаетесь Кино. Почему решили углубиться именно в эту сферу?

– Я не стою на месте, хочу двигаться в новых направлениях, расширять свои горизонты — индустрия кино всегда привлекала мое внимание. Мероприятия дарят потрясающие эмоции, но не остаются в памяти на долгие годы, а кино вечно. Я хочу оставить свой след, свои мысли, убеждения, чувства на долгие годы. Это было моей целью и я к ней наконец пришла, я к ней готова, хотя раньше я боялась — тяжело, дорого, не прибыльно, но пошагово я углубилась в киноиндустрию, узнала ее изнутри, поняла, что я вижу, что хочу и поэтому теперь я плотно занимаюсь этим направлением, а моя следующая цель, кстати — это книга.

– Остаётся ли время на личную жизнь и хобби?

– Я не очень люблю говорить про свою личную жизнь. Но секрет успеха совмещения достаточно прост, нужно просто найти такого же, как вы и тогда все станет на свои места. С хобби все проще, поскольку моя работа многогранна, я смогла в ней совместить все самое любимое, но безусловно я выделяю время на походы на выставки, музеи и другие культурные места, путешествия и духовное развитие, поскольку без вдохновения нет работы.

– Возможно ли попасть к вам на наставничество? И если возможно, то как?

– Да, для этого необходимо либо пройти мой курс, либо представить свой проект — я открыта к новым, свежим идеям, я всегда активно поддерживаю талантливую молодую аудиторию, которая хочет реализовать себя и свои таланты. Так как мой ресурс ограничен и на всех меня не хватит — у меня есть курс, где я раскрываю философию продюсирования и взращиваю новое поколение продюсеров.

– Поделитесь вашими ближайшим планами на будущее.

– Точных планов раскрыть не могу, но как уже и говорила до этого — мы открываем мир кино, кино о моде, кино о красотах России и развлекательное кино. Я планирую развивать свой образовательный проект — миру необходимы продюсеры идей и талантов. В скором времени еще планируется мероприятие — театрализованный показ. Планов, если честно много и хочется реализовать все. У меня в голове ежедневно рождаются все новые и новые идеи, проекты, планы, но все постепенно.

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