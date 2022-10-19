Победитель премии Booker эксклюзивно появится в сервисе «Строки»

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает, что книга «Семь лун Маали Алмейды» лауреата Букеровской премии-2022 Шехана Карунатилака будет эксклюзивно выпущена издательством «Строки» и появится на русском языке в каталоге сервиса весной 2023 года.

Права на публикацию книги на русском были получены до объявления претендентов на премию. Строки также владеют эксклюзивными правами на перевод на русский язык других произведений, вошедших в short и long list премии: «Слава» (Glory) зимбабвийки Новайолет Булавайо и «Доверие» (Trust) аргентинца Эрнана Диаса. На период действия прав приобрести легально эти произведения в русском переводе можно будет только в издании «Строк».

Сюжет романа-победителя — нуарно-постсовременная аналитика о смерти и любви. Главный герой книги — Маали Алмейда — мертвый фотограф, после смерти получает в небесной канцелярии задание разгадать тайну своей гибели и найти утерянные фотографии. Тело его покоится на дне озера. А душе дано семь лунных месяцев на то, чтобы убедить тех, кого он любил на земле и кому доверяет, помочь ему выполнить задание.

Шехан Карунатилака — англоязычный автор из Шри-Ланки. Помимо литературных произведений пишет также тексты рок-песен, сценарии для фильмов и истории о путешествиях. Он родился в 1975 году в небольшом портовом городке Галле на юго-западе Шри-Ланки. Детство провел в «Нью-Йорке Шри-Ланки» — Коломбо. Получил образование в Новой Зеландии, творческую карьеру начал в Европе. Его первый роман «Китаец» (Chinaman, на русском не опубликован), написанный в 2011 году, был удостоен британской литературной премии DSL and Gratiaen Prize. Как публицист публиковался в британских Rolling Stone, GQ и National Geographic. Сейчас вернулся на родину, продолжает заниматься публицистикой и играет на гитаре в собственной рок-группе Площадь Независимости (Independent Square), для которой пишет тексты.

Перевод на русский готовит Юлия Полещук, известная как один из авторов перевода культовой биографии Стива Джобса, написанной Айзексоном Уолтером. Среди ее переводческих работ и работа с нуарной литературой, и книги заметных англоязычных авторов, родившихся в тихоокеанском регионе: гавайца Каваи Стронга Уошбёрна, уроженца Индии Викрама Паралкара.

В библиотеке сервиса собраны десятки книг-лауреатов Букеровской премии. В том числе, «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, «Английский пациент» Майкл Ондатже, «Заветы» Маргарет Этвуд — продолжение легшей в основу культового сериала книги «Рассказ служанки» и другие.

«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги, в первую очередь, в цифровом и аудио-форматах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций — сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.

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