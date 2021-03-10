«Почему» – певица Evdokiya представила новый сингл

В кон­це фев­ра­ля Evdokiya закон­чи­ла рабо­ту над новым син­глом «Поче­му». Сего­дня каж­дый может озна­ко­мить­ся с новой пес­ней певи­цы – трек досту­пен в сер­ви­сах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других.

Новая пес­ня «Поче­му» — это абсо­лют­ный тренд вре­ме­ни, соче­та­ю­щая в себе темы совре­мен­но­го под­хо­да к музы­ке и ретро-настро­е­ние 90х. Аран­жи­ров­ку на пес­ню делал музы­каль­ный про­дю­сер Allen Rix из коман­ды Diamond Style, моло­дой талант­ли­вый музы­кант, кото­рый сотруд­ни­чал с извест­ны­ми музы­кан­та­ми — Тима­ти и Скруд­жи из Black Star, T‑Killah, Мак­си­мом Фаде­е­вым и мно­ги­ми дру­ги­ми. Его аран­жи­ров­ки име­ют свой непо­вто­ри­мый почерк и яркость.

«Мы пла­ни­ро­ва­ли выпу­стить его на пло­щад­ки как раз к весне, что­бы трек играл в клу­бах, по радио из окон машин, в науш­ни­ках на ули­це или дома и дарил весен­нее настро­е­ние и пред­вку­ше­ние теп­ла, солн­ца и радо­сти. Он такой тан­це­валь­но-зажи­га­тель­ный, осо­бен­но если дослу­шать до кон­ца» — гово­рит Evdokiya.

Evdokiya — сце­ни­че­ский псев­до­ним Дарьи Сидо­ро­вой. Девуш­ка роди­лась в сто­ли­це рес­пуб­ли­ки Марий Эл Йош­кар-Оле и имен­но здесь полу­чи­ла первую «базу» — окон­чи­ла семь клас­сов музы­каль­ной школы.

После пере­ез­да в Моск­ву Дарья зани­ма­лась актер­ской карье­рой, а поз­же, уже имея неко­то­рый опыт выступ­ле­ний на сцене, ста­ла петь и все­рьез зани­мать­ся вока­лом. Кро­ме пес­ни «Поче­му», в кон­це 2020 года девуш­ка пре­зен­то­ва­ла пес­ню «Сам ска­жи», в сен­тяб­ре син­гл «Слу­жеб­ный роман», а ранее — «Не о тебе меч­та­ла» и «Ангел».

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