«Почему» – певица Evdokiya представила новый сингл

В конце февраля Evdokiya закончила работу над новым синглом «Почему». Сегодня каждый может ознакомиться с новой песней певицы – трек доступен в сервисах Apple Music, «Яндекс.Музыка», Spotify и других.
Новая песня «Почему» — это абсолютный тренд времени, сочетающая в себе темы современного подхода к музыке и ретро-настроение 90х. Аранжировку на песню делал музыкальный продюсер Allen Rix из команды Diamond Style, молодой талантливый музыкант, который сотрудничал с известными музыкантами — Тимати и Скруджи из Black Star, T‑Killah, Максимом Фадеевым и многими другими. Его аранжировки имеют свой неповторимый почерк и яркость.
«Мы планировали выпустить его на площадки как раз к весне, чтобы трек играл в клубах, по радио из окон машин, в наушниках на улице или дома и дарил весеннее настроение и предвкушение тепла, солнца и радости. Он такой танцевально-зажигательный, особенно если дослушать до конца» — говорит Evdokiya.
Evdokiya — сценический псевдоним Дарьи Сидоровой. Девушка родилась в столице республики Марий Эл Йошкар-Оле и именно здесь получила первую «базу» — окончила семь классов музыкальной школы.
После переезда в Москву Дарья занималась актерской карьерой, а позже, уже имея некоторый опыт выступлений на сцене, стала петь и всерьез заниматься вокалом. Кроме песни «Почему», в конце 2020 года девушка презентовала песню «Сам скажи», в сентябре сингл «Служебный роман», а ранее — «Не о тебе мечтала» и «Ангел».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.