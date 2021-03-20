Арт-резиденция «Выкса» признана лучшей в конкурсе фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

Арт-рези­ден­ция «Вык­са» выбра­на «Инсти­ту­ци­ей года» в кон­кур­се фон­да под­держ­ки совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow и будет пред­став­ле­на на 9‑й Меж­ду­на­род­ной ярмар­ке совре­мен­но­го искус­ства Cosmoscow. Круг­ло­го­дич­ная твор­че­ская пло­щад­ка в Вык­се, кото­рую отрыл бла­го­тво­ри­тель­ный фонд «ОМК-Уча­стие» в рам­ках сво­ей рабо­ты по под­держ­ке куль­ту­ры в 2017 году, поз­во­ля­ет худож­ни­кам-рези­ден­там жить в Вык­се и реа­ли­зо­вать свои про­ек­ты. Вза­мен город полу­ча­ет рабо­ты в обла­сти совре­мен­но­го искус­ства, их кол­лек­ция в Вык­се насчи­ты­ва­ет уже более 60 произведений.

Арт-рези­ден­цию «Вык­са» луч­шей неком­мер­че­ской арт-инсти­ту­ци­ей 2020 года назвал попе­чи­тель­ский совет фон­да Cosmoscow на осно­ве спис­ка пре­тен­ден­тов, пред­ло­жен­но­го при­гла­шен­ны­ми экс­пер­та­ми. В этом году экс­пер­та­ми ста­ли архи­тек­тор, кура­тор, худож­ник, пуб­ли­цист Кирилл Асс, про­грамм­ный дирек­тор «Радио Куль­ту­ра» Ксе­ния Лам­ши­на, редак­тор пор­та­ла о совре­мен­ном искус­стве Spectate Иван Стрель­цов, кура­то­ры Алек­сандра Гене­ра­ло­ва и Анна Зайцева.

«Очень вдох­нов­ля­ет выбор это­го года. Огром­ное удо­воль­ствие – позна­ко­мить ауди­то­рию Cosmoscow со столь важ­ной реги­о­наль­ной инсти­ту­ци­ей как арт-рези­ден­ция «Вык­са». Уве­рен, в сен­тяб­ре на ярмар­ке нас ждут яркие про­ек­ты», – отме­тил кура­тор фон­да Cosmoscow Алек­сей Масляев.

«Для нас вдвойне цен­но полу­чить такое при­зна­ние, посколь­ку эта номи­на­ция утвер­ди­ла арт-рези­ден­цию «Вык­са» в ее инсти­ту­ци­о­наль­ном ста­ту­се, хотя она нача­ла рабо­ту лишь в 2017 году как экс­пе­ри­мен­таль­ная про­грам­ма. Под­дер­жи­вая мно­гих про­фес­си­о­наль­ных худож­ни­ков и кура­то­ров, рабо­та­ю­щих в раз­ных жан­рах, арт-рези­ден­ция заво­е­ва­ла дове­рие кол­лег: каж­дый год здесь созда­ют­ся новые парт­нер­ства, при­ез­жа­ют новые худож­ни­ки, реа­ли­зу­ет­ся все боль­ше про­ек­тов, и мно­гие из них, кста­ти, уже были пока­за­ны в рам­ках Cosmoscow на стен­дах раз­ных гале­рей. При­сут­ствие на Cosmoscow даст воз­мож­ность рас­ска­зать о нашей рабо­те боль­шо­му коли­че­ству людей, пре­зен­то­вать ее резуль­та­ты и новые пла­ны», – ком­мен­ти­ру­ет кура­тор арт-рези­ден­ции «Вык­са» Али­са Багдонайте.

Побе­ди­те­ля­ми дру­гих номи­на­ций – «Худож­ник года» и «Музей года» ста­ли худож­ни­ца, рабо­та­ю­щая в жан­ре «тоталь­ной», про­стран­ствен­ной инстал­ля­ции Ири­на Кори­на и круп­ней­ший рос­сий­ский музей фото­гра­фии и муль­ти­ме­дий­но­го искус­ства «Муль­ти­ме­диа Арт-Музей, Москва».

«Арт-рези­ден­ция в Вык­се ока­за­лась в очень хоро­шей ком­па­нии про­ек­тов, кото­рые име­ют соб­ствен­ное лицо, зада­ют тон в совре­мен­ном искус­стве. Бла­го­да­рим экс­пер­тов за высо­кую оцен­ку. Самое цен­ное в этой побе­де – моти­ва­ция для наше­го даль­ней­ше­го раз­ви­тия и воз­мож­ность участ­во­вать в Cosmoscow наря­ду с веду­щи­ми пред­ста­ви­те­ля­ми миро­во­го совре­мен­но­го искус­ства», – отме­ти­ла пред­се­да­тель попе­чи­тель­ско­го сове­та бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да «ОМК-Уча­стие» Ири­на Седых.

Для справ­ки:

Арт-рези­ден­ция «Вык­са» была осно­ва­на в 2017 году бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом «ОМК-Уча­стие». Это круг­ло­го­дич­ная плат­фор­ма для про­фес­си­о­на­лов в сфе­ре куль­ту­ры, кото­рая поз­во­ля­ет рези­ден­там реа­ли­зо­вать про­ек­ты или про­во­дить иссле­до­ва­ния на базе горо­да Вык­са. Целью рези­ден­ции явля­ет­ся под­держ­ка совре­мен­ных худож­ни­ков, не огра­ни­чен­ных рам­ка­ми воз­рас­та, жан­ра, стра­ны проживания.

За три года в рези­ден­ции побы­ва­ли более 40 худож­ни­ков, сре­ди кото­рых Хаим Сокол, SASHAPASHA, Татья­на Эфрус­си, Дмит­рий Моро­зов Vtol, Ику­ру Кува­джи­ма (Ikuru Kuwadjima), Кирилл Мака­ров, Усти­на Яко­вле­ва, Иван Горш­ков, Дмит­рий Бул­ны­гин, Еле­на Ковы­ли­на, Вик­то­рия Бегаль­ская и другие.

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