Арт-резиденция «Выкса» признана лучшей в конкурсе фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

Арт-резиденция «Выкса» выбрана «Институцией года» в конкурсе фонда поддержки современного искусства Cosmoscow и будет представлена на 9‑й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Круглогодичная творческая площадка в Выксе, которую отрыл благотворительный фонд «ОМК-Участие» в рамках своей работы по поддержке культуры в 2017 году, позволяет художникам-резидентам жить в Выксе и реализовать свои проекты. Взамен город получает работы в области современного искусства, их коллекция в Выксе насчитывает уже более 60 произведений.
Арт-резиденцию «Выкса» лучшей некоммерческой арт-институцией 2020 года назвал попечительский совет фонда Cosmoscow на основе списка претендентов, предложенного приглашенными экспертами. В этом году экспертами стали архитектор, куратор, художник, публицист Кирилл Асс, программный директор «Радио Культура» Ксения Ламшина, редактор портала о современном искусстве Spectate Иван Стрельцов, кураторы Александра Генералова и Анна Зайцева.
«Очень вдохновляет выбор этого года. Огромное удовольствие – познакомить аудиторию Cosmoscow со столь важной региональной институцией как арт-резиденция «Выкса». Уверен, в сентябре на ярмарке нас ждут яркие проекты», – отметил куратор фонда Cosmoscow Алексей Масляев.
«Для нас вдвойне ценно получить такое признание, поскольку эта номинация утвердила арт-резиденцию «Выкса» в ее институциональном статусе, хотя она начала работу лишь в 2017 году как экспериментальная программа. Поддерживая многих профессиональных художников и кураторов, работающих в разных жанрах, арт-резиденция завоевала доверие коллег: каждый год здесь создаются новые партнерства, приезжают новые художники, реализуется все больше проектов, и многие из них, кстати, уже были показаны в рамках Cosmoscow на стендах разных галерей. Присутствие на Cosmoscow даст возможность рассказать о нашей работе большому количеству людей, презентовать ее результаты и новые планы», – комментирует куратор арт-резиденции «Выкса» Алиса Багдонайте.
Победителями других номинаций – «Художник года» и «Музей года» стали художница, работающая в жанре «тотальной», пространственной инсталляции Ирина Корина и крупнейший российский музей фотографии и мультимедийного искусства «Мультимедиа Арт-Музей, Москва».
«Арт-резиденция в Выксе оказалась в очень хорошей компании проектов, которые имеют собственное лицо, задают тон в современном искусстве. Благодарим экспертов за высокую оценку. Самое ценное в этой победе – мотивация для нашего дальнейшего развития и возможность участвовать в Cosmoscow наряду с ведущими представителями мирового современного искусства», – отметила председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-Участие» Ирина Седых.
Для справки:
Арт-резиденция «Выкса» была основана в 2017 году благотворительным фондом «ОМК-Участие». Это круглогодичная платформа для профессионалов в сфере культуры, которая позволяет резидентам реализовать проекты или проводить исследования на базе города Выкса. Целью резиденции является поддержка современных художников, не ограниченных рамками возраста, жанра, страны проживания.
За три года в резиденции побывали более 40 художников, среди которых Хаим Сокол, SASHAPASHA, Татьяна Эфрусси, Дмитрий Морозов Vtol, Икуру Куваджима (Ikuru Kuwadjima), Кирилл Макаров, Устина Яковлева, Иван Горшков, Дмитрий Булныгин, Елена Ковылина, Виктория Бегальская и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.