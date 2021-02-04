Подмосковные театры возобновляют выездную программу по региону

Московский Губернский театр в феврале представит спектакли «Морозко», «Вождь краснокожих», «Щелкунчик», «Волшебная барабанная палочка», «Наше Подмосковье» и «Маленькая колдунья» в Щелково, Королеве, Дмитрове, Зарайске, Балашихе, Раменском, Клину и Солнечногорске.

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» предложит спектакли «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Жизель», «Все о любви» в Звездном городке, Клину, Жуковском, Красноармейске, Куровском Орехово-Зуевского городского округа и Подольске.

Московский областной театр драмы и комедии покажет свои постановки «Дикие лебеди», «Любовь на лестничной клетке» и «Стеклянный зверинец» в Старой Купавне, Куровском Орехово-Зуевского г.о., Долгопрудном, Электростали, Электрогорске, Ивантеевке и Серпухове.

Спектакли пройдут в домах культуры при 50-процентной заполняемости залов и соблюдении мер безопасности.

Фото предоставлено Министерством культуры Московской области

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