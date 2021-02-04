В Доме-музее Марины Цветаевой открывается новый проект Евгения Гриневича «ИЗМЕРЕНИЕ ЛЮБВИ»

«ИЗМЕРЕНИЕ ЛЮБВИ» – третий проект Евгения Гриневича в Доме-музее. В этот раз музей выступает настоящим порталом между мемориальной квартирой Марины Цветаевой и миром вдохновения художника. Проект – своеобразный оммаж Марине Цветаевой и её «волшебному», как она сама писала, Дому. Здесь Цветаева прожила с 1914 по 1922 год – это история жизни и потерь, любви и расставаний, творческого подъема и тяжелого времени выживания… Арт-пространство залов превращается в диалог между мемориальным и выставочным этажами Дома, между художником и поэтом, между настоящим и прошлым, словом – между разными измерениями Дома.

Евгений Гриневич. Ритм. Такт. Звук. Гуашь, бумага. 2020 год. Частная коллекция

В первом зале посетитель экспозиции погружается в атмосферу лирики Цветаевой. Этажом выше, в комнате поэта, сто лет назад создавались бессмертные стихи, а здесь, внизу, сегодня – особое пространственно-смысловое решение, созданное Евгением Гриневичем в сотрудничестве с музейным куратором Галиной Данильевой. Белая зала, те самые строки гения и «поэзия в пластике», предметы культового бренда Kartell. Словно жилые комнаты поэта превратились в зазеркалье – нового мира, им, поэтом, вдохновленного.

Далее, в сумрачном зале под куполом звездного неба, звучит чарующий голос дивы русского романса Нины Шацкой. Мелодии романсов на стихи Марины Цветаевой в исполнении заслуженной артистки России то переносят слушателя в летнюю теплую Москву, то снова возвращают в мемориальную квартиру поэта, где был снят клип певицы «Я помню ночь на склоне ноября…». И снова звучит Слово Цветаевой – главного героя проекта.

Следующий раздел экспозиции – «ОБЪЕКТИВно: фото. город. любовь». Фотограф Магомед Аликперли в своих работах создает историю самого привычного и понятного каждому образа. Каждый день он вглядывается в знакомый пейзаж за окном, как в лицо любимого человека, и ищет в ставших родными чертах неуловимые изменения, чтобы запечатлеть новые настроения и оттенки. И в объективе фотографа, конечно, Москва – любимый город москвички Марины Цветаевой.

В финальной части проекта представлены графические работы автора и куратора всего проекта Евгения Гриневича. Воздушная абстрактная графика, ускользающие звенящие образы – словно голос, говорящий об одном – о любви.

Выставка пройдет с 16 февраля по 28 марта 2021 года.

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