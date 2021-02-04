О науке популярно и бесплатно!

Всем бесплатный научпоп – более 40 бесплатных научно-популярных книг ждут читателей на портале Национальной электронной библиотеки! Такой подарок ко Дню российской науки сделают всем пользователям русскоязычного интернета просветительская программа «Всенаука» и Российская государственная библиотека.

В конце 2020 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Дигитека» по формированию и популяризации коллекции научно-популярных книг.

«Знания – это лучший подарок, который каждый из нас может себе сделать. Вопрос всегда был только в доступе к актуальной и проверенной информации. Особенно среди учащихся, педагогического сообщества и пенсионеров. Мы рады, что вместе с Георгием Васильевым и коллегами нам удалось решить эту задачу, и даже раньше намеченных сроков, разместить коллекцию в бесплатном и легальном доступе на страницах НЭБ и уже совсем скоро в мобильном приложении «НЭБ.Свет», – поделился генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

С 8 февраля 2021 года прочесть книги можно будет, не только на портале национальной электронной библиотеки, но и на сайте «Дигитеки» в удобном ридере платформы НЭБ.

Вся литература, представленная в коллекции, тщательно отбиралась и анализировалась экспертами Всенауки, РГБ и РАН, чтобы всецело представить современную научную картину мира (список книг см. ниже).

«Прекрасная инициатива «Всенауки» позволяет облечь известный девиз “Знание – сила” в более конкретный «Умные книги – сила». Российская академия наук рада предоставить экспертов и площадку для размещения книг, чтобы лучшие научно-популярные книги стали доступны каждому любознательному человеку», — подчеркивает вице-президент РАН, глава Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Хохлов.

Средства на выкуп цифровых прав у издателей собирались «всем миром». За два месяца сотни людей пожертвовали на краудфандинговой платформе Планета.ру более миллиона рублей. Кроме того, финансовую помощь проекту оказал негосударственный институт развития «Иннопрактика», а также РАН и РГБ.

Достойных просветительских книг выпущено очень много. Поэтому библиотека научно – популярной литературы НЭБ будет непрерывно пополняться новыми произведениями и авторами.

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