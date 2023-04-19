Какие павильоны ВДНХ хранят исторические смыслы

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. В этой подборке ВДНХ рассказывает о десяти павильонах, сохранивших историческое смысловое предназначение.

За время существования Выставки исторические павильоны претерпели множество перестроек и реконструкций. В 1990-е годы уникальные архитектурные объекты использовались как торговые площадки, переживая упадок и медленно теряя былое величие. Возрождение ВДНХ началось в 2014 году, когда выставочный комплекс передали Правительству Москвы. После реставрации и ремонта в павильонах открываются современные культурно-образовательные и досуговые пространства, реализуя идею преемственности, сохраняя связь поколений.

Одно из таких зданий — павильон №18, который построили для демонстрации достижений Белорусской ССР. За годы павильон претерпел многочисленные изменения — его перестраивали и меняли функциональное назначение. Сегодняшний облик здание обрело в период послевоенной реконструкции Выставки в 1954 году. В 1963 году вышло постановление «О перестройке работы ВДНХ СССР». Выставка стала формироваться по производственно-отраслевому принципу, и в павильоне разместилась экспозиция «Электротехника», а в 1990-х здание использовали как площадку для торговли.

В 2015 году после реставрации здесь открылся Выставочно-торговый центр Республики Беларусь. На крышу вернулась скульптурная композиция «Труженики Белоруссии» — в виде копии. В нее входит пять фигур: «Доярка», «Агроном», «Колхозница», «Охотник» и «Механизатор». Главным акцентом павильона до сих пор остается бельведер, увенчанный монументальной скульптурой «Родина».

В 2022 году были проведены модернизация и ремонт павильона. Сейчас здесь проводятся тематические выставки и мероприятия, представлены товары белорусских производителей и работает кафе белорусской кухни «Бульбяная».

Павильон №14 с момента основания в 1939 году знакомил посетителей с достижениями Азербайджанской ССР в растениеводстве, животноводстве и других отраслях народного хозяйства. Уникальная архитектура здания удивляла гостей наравне с оранжереей с редкими растениями и аквариумом с рыбами из Каспийского моря.

В 1964 году здесь открылась экспозиция «Вычислительная техника» с новейшими разработками советских ученых и конструкторов. Вскоре началась реконструкция здания. Исторический фасад был скрыт под металлическим корпусом вплоть до реставрации 2016 года. Специалисты отреставрировали элементы главного фасада: сталактитовый свод, керамический декор венчающего карниза высотного объема, парадные двери, воссоздали скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», а также чаши двух парных гранитных фонтанов.

Уже в 2019 году в павильоне расположился Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики, где представлена музейная экспозиция, которая знакомит посетителей с историей, культурой и развитием Азербайджана. Здесь работают выставочная зона, библиотека с читальным залом и оранжерея.

Павильон №11, созданный в 1937 году, также претерпел несколько перестроек и реконструкций. В 1954 году здесь располагалась экспозиция Казахской ССР. Во внешнем облике здания явно прослеживаются мотивы культурной традиции Средней Азии в преломлении зодчих Казахской ССР. В 1963 году в павильоне разместилась экспозиция «Металлургия», значительно изменившая облик здания: был демонтирован купол из цветного стекла, а фасад скрыт за навесной конструкцией фальшфасада.

В 2017 году здание начали реставрировать, возвращать первоначальный облик и историческое наполнение. Специалисты обнаружили сохранившиеся на фасаде барельефы 1954 года на тему земледелия, созданные скульптором Х.Н. Аскар-Сарыджой. В ноябре 2021 года павильон открылся после масштабной реконструкции. В нем расположился Выставочно-торговый центр Республики Казахстан. Сейчас здесь представлены экспонаты казахской культуры и мультимедийные экспозиции.

В павильонах № 41–43 сейчас располагается Центр национальных конных традиций. Это уникальная многофункциональная площадка, основанная на базе трех исторических павильонов и комплекса застройки животноводческого городка. В разные годы здесь демонстрировались различные породы лошадей и особое внимание уделялось конному спорту.

Работы по реставрации комплекса начались в 2015 году. Сейчас в центре возобновлена работа исторического выводного круга с трибунами на 800 мест, открыты первый в России интерактивный «Музей лошади» и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Павильон №84 занимает Дом культуры ВДНХ. За годы работы павильон не менял своего основного назначения. Это культурно-досуговое пространство, где на постоянной основе занимаются и выступают вокальные коллективы, работают музыкальные и творческие студии.

Внутри сохранился исторический интерьер с классическим архитектурным убранством. Здесь выполнили работы по кровле и отделке фасадов, воссоздали элементы наружного и внутреннего лепного декора. А также отреставрировали двери и деревянные элементы интерьера, обновили инженерные системы, восстановили сцену и танцевальную площадку, благоустроили прилегающую территорию.

В павильоне «Книги» РОСИЗО находятся читальный зал с зоной для отдыха, лекторий для проведения презентаций и кинопоказов и зона для организации мероприятий на открытом воздухе. Внешний облик здания рождает у посетителей Выставки ассоциации с эпохой Античности. Главное украшение — дорический четырехколонный портик, завершенный треугольным фронтоном.

Павильон не менял назначение за время работы с 1954 года. В советское время на первом этаже располагался торговый зал, на втором — почтовый отдел, где посетители могли подать заявку на доставку интересующих их изданий.

Павильон №17 «Лесная промышленность» построили в 1954 году в стилистике сталинского ампира. Экспозиция рассказывала о восстановлении лесов, обработке древесины, опыте передовых предприятий отрасли. В 1990–2000-е годы здесь торговали семенами, электроникой и другими товарами. Затем павильон закрыли.

Новая глава в истории здания началась летом 2020 года. Специалисты вернули архитектурно-художественные решения фасадов и интерьеры здания. Также здесь сохранились элементы первоначального внутреннего убранства павильона: резные двери и лепные потолки с орнаментом из цветов и листьев. Вводный зал по-прежнему украшает роскошное панно «Лес» работы В.Е. Панфилова.

В 2021 году здесь открылось интерактивное пространство «Галерея «Лес». 18 оригинальных инсталляций объединены общей экспозицией. Здесь посетители могут узнать о взаимосвязи человека и природы и поучаствовать в восстановлении лесов.

Модернистский павильон №29 «Цветоводство и озеленение» появился в 1972 году взамен демонтированного здания 1939 года постройки. Фасад украшает декоративный рельеф «Флора». В разные годы экспозиция павильона была посвящена достижениям озеленительных организаций, ботанических садов, проектных институтов Советского Союза, здесь работали оранжерея и кинолекционный зал. В 1990-е и 2000-е годы здание было занято торговыми палатками.

В 2021 году в обновленном пространстве открылся эколого-просветительский центр «Цветоводство». Здесь проводятся ландшафтные фестивали, лекции, семинары, выставки и мастер-классы в области экологии, цветоводства, озеленения и формирования комфортной городской среды.

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