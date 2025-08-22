Студенты Казани и Москвы заняли первое место на Международном кампе АрхиTECH 2025 в Казани

Молодые архитекторы и дизайнеры под руководством Алексея Иванцова, доцента кафедры «Архитектура» Казанского государственного архитектурно-строительного университета, кандидата технических наук, разработала проект — Парк «Центрио». Профессиональное жюри отметило четкую структуру доклада участников, многофакторный анализ территории проектирования, идею гармоничного сочетания в проекте понятий «Природа», «Инновации» и «Человек», а также проработку айдентики формируемого пространства.

Органическая зона для отдыха, кластер умной музыки, мобильные лопасти и навесы для защиты от ветра, решение для выработки энергии через движение — и это далеко не полный перечень проектов, которые создали молодые архитекторы и строители, участники Международного кампа АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» в Казани. Мероприятие проводилось сразу на трех площадках: в Иннополисе, Казанского государственного архитектурно-строительного университета и Международного выставочного центра «Казань Экспо», где 18-19 августа проходил Международный форум «РЕБУС 2025. Цифровизация. Инфраструктура».

По прогнозам Институт Хопкинса, к 2050 году 70% населения мира будет жить в городах, и это уже сейчас значительно усложняет городское планирование. В таких условиях архитекторы, градостроители и дизайнеры общественных пространств все чаще обращаются к технологиям — для анализа и развития территорий. Не исключено, что уже в ближайшем будущем они смогут использовать ИИ для рассмотрения предложений по развитию, анализа предлагаемых изменений зонирования и для разработки новых генеральных планов города или оптимизации существующих. Этот тренд понимают и поддерживают молодые архитекторы, принявшие участие в Международном камп АрхиTECH 2025 «Город как код: программируемая урбанистика» — первом в России проектно-образовательном интенсиве. В течение нескольких дней они, через взаимодействие с инновационными технологиями моделирования и актуальными данными, работали над созданием общественных пространств для преобразования цифрового города Иннополиса.

Проекты, созданные участниками кампа, в полной мере соответствуют ключевым трендам урбанистики — молодые специалисты следят за ними, чувствуют их и понимают, каким на самом деле должен быть комфортный город будущего. В своих работах они опирались на принципы человекоцентричного и партисипаторного проектирования, устойчивого развития, реновации и адаптации, микроурбанизма.

«В 2025 году на участие в кампе поступило 1000 заявок из 80 стран. В России мероприятие такого формата и такого масштаба проводится впервые, и можно с уверенностью сказать, что мы — первопроходцы. Участникам кампа было интересно работать над проектами, хотя и непросто, ведь это представители разных стран, в которых законодательство в сфере архитектуры и градостроительства различается самым серьезным образом. Но с поставленными задачами справились все, и мы убеждены, что идеи и наработки молодых архитекторов и дизайнеров заинтересуют участников отрасли. Теперь, после кампа, их ждут на практике — в городах, регионах, которые они будут развивать и делать комфортными для жизни», — говорит Мария Яшенкова, организатор Международного кампа АрхиTECH 2025.

В 2025 году камп «Город как код: программируемая урбанистика» проводился на международном уровне — участие в нем приняли молодые архитекторы, строители и дизайнеры более чем из 25 стран мира, включая страны БРИКС+, ШОС и АСЕАН. Разделившись на несколько команд, возглавляемых опытными наставниками, они работали не над мифическими проектами «в стол», а над задачами, ориентированными на решение конкретных программ Иннополиса. Лучшие идеи цифровой город возьмет на реализацию, а работы всех участников будут собраны в специальном электронном каталоге — его планируется направить руководству крупных строительных компаний, архитектурных бюро. Организаторы выразили уверенность в том, что это поможет участникам кампа в дальнейшем карьерном развитии.