«Кибершкола МГУ 2.0» открывает новый набор

1 февраля 2021 года стартует набор в «Кибершколу МГУ 2.0» – бесплатный образовательный проект для школьников старших классов и студентов младших курсов. Основная цель «Кибершколы» – популяризация программирования и расширение кадровой базы специалистов по кибербезопасности. Проект реализуется факультетом Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика».

Занятия в «Кибершколе МГУ 2.0» продлятся четыре месяца: с марта по июнь 2021 года. Ученики школы освоят такие темы, как «Введение в компьютерную безопасность», «Основы программирования на Python», «Безопасность мобильных устройств и приложений», «Эксплуатация уязвимостей исполняемых файлов» и др. Обучение пройдет с использованием игровых элементов, лекционный материал будет совмещен с решением практических задач. В конце учебного курса команды, сложившиеся за время работы проекта, примут участие в соревнованиях CTF (Capture the flag – захват «флага»), что станет своеобразной проверкой полученных в ходе обучения знаний.

Начиная с июля 2021 года занятия «Кибершколы» планируется проводить на площадке онлайн-платформы, разработка которой уже началась. Платформа позволит участвовать в проекте всем желающим независимо от места их нахождения. По словам директора дирекции проектов развития негосударственного института развития «Иннопрактика» Дмитрия Крылова, переход в онлайн в настоящее время и в текущих условиях очень важен, так как «благодаря всероссийскому охвату, программа будет способствовать развитию профильных специалистов по кибербезопасности в регионах, а, как следствие, позволит подготовить кадровый резерв для безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта и достичь системных преобразований в рамках развития инновационной экономики России».

Проект «Кибершкола МГУ» реализуется с 2019 года. По итогам прошлого набора 75 участников проекта получили дипломы об успешном окончании программы. Из них 15-и ученикам были выданы дипломы с отличием. Лучшим выпускникам «Кибершколы МГУ» поступили предложения пройти стажировку в ПАО Сбербанк и IT-компании SolidLab, специализирующийся на аудите безопасности информационных систем.

«С развитием технологий проблема защиты информации становится все более актуальной, и задача проекта «Кибершкола МГУ 2.0» – помочь ответить на вызовы, связанные с обеспечением информационной безопасности, – уверен декан факультета ВМК Игорь Соколов. – Именно поэтому к участию в проекте мы пригласили не только студентов, но и школьников, ведь подготовку IT-специалистов высокого уровня необходимо начинать как можно раньше».

Подать заявку на участие в проекте можно на сайте www.cyberschool.msu.ru. Прием заявок проводится с 1 февраля по 15 марта 2021 года.

От редакции: Несмотря на то, что этот материал не имеет отношения к сфере культуры и искусства, но редакция СМИ «АртМосковия» считает, что кибербезопасноть, цифровая грамотность актуальна не только для специалистов, но и для всех граждан Российской Федерации. Поэтому, мы поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать подобного рода образовательные проекты от образовательных учреждений всех уровней.

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