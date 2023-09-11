Показ детективной новинки «Контуженный» на Пятом вошел в ТОП-3 выходного дня

Премьерный показ детективной новинки «Контуженный» на Пятом канале вошел в ТОП-3 выходного дня. В базовой аудитории «Все 18+» средняя доля премьерного показа детектива составила 8,3%, что обеспечило Пятому третье место в тайм-слоте 10:31 - 18:01 среди всех федеральных каналов. Повторный показ детективной новинки 21 августа в будний день собрал у экранов 6,7% телезрителей страны возрастного сегмента «Все 18+». Сериал также вышел и на нескольких онлайн-платформах. За последние две недели на платформе ИВИ проект вошел в ТОП-10 российских сериалов у зрителей по подписке. Показ «Контуженного» в кинотеатре Wink в августе обеспечил детективу место в ТОП-6 среди сериалов по количеству просмотров.

Премьера сериала состоялась 13 августа. Главную роль в детективе исполнил популярный актер Антон Батырев. В фильме также приняли участие Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук и другие. В проект вошло восемь серий.

Главный герой сериала – командир СОБРа Дмитрий Чистяков – во время службы в горячей точке получил ранение в голову и контузию. Последствия травмы проявились спустя время приступами головной боли и потерей сознания. Медицинская комиссия отстранила Чистякова от службы в отряде и рекомендовала ему «кабинетную» работу, что совершенно не приемлемо для боевого командира. Спасением становится предложение близкого друга Дмитрия – занять должность референта в криминальной полиции и консультировать следователей и оперативников. Внезапно друг погибает, и Чистяков начинает собственное расследование его смерти. На месте преступления бывший СОБРовец понимает, что вместе с болезнью приобрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, Чистяков видит чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку и выводит его на злоумышленников.

Михаил Вассербаум, режиссер сериала «Контуженный»:

- Чтобы показать момент видений у Чистякова, мы использовали цветокоррекцию и придумали спецэффекты. Тем самым подчеркнули воспоминания и отделили их от реальных событий. Оценка работы всей съемочной команды – это внимание зрителей к нашему фильму. И я рад, что детектив им понравился.

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