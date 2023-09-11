В Китае высоко оценили спортивные и молодежные драмы на Russian Film Festival

Кинопоказы для китайских зрителей стали самым масштабным офлайн-мероприятием проекта Russian Film Festival, собрав более 3800 человек.

Фестиваль российского кино с успехом прошел в Китае с 27 августа по 3 сентября: впервые мероприятие охватило сразу три города: Пекин, Хэйхэ и Сучжоу. Russian Film Festival был организован компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Китайского центра исследований киноискусства China Film Art Research Center.

Шесть фильмов вошли в программу офлайн-показов. В Пекине самой популярной стала спортивная драма «Бультерьер» Василия Быстрова, высокий интерес к картине наблюдался и в Хэйхэ и Сучжоу, что сделало ее лидером по итогам показов во всех трех городах. На втором месте — криминальная драма «Межсезонье» Александра Ханта. Также китайские киноманы увидели новый фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова, спортивную драму «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, спортивную драму Ирины Гобозашвили «Начать сначала» и фильм в жанре «роуд-муви» – «Китобой» Филиппа Юрьева (обладатель главного приза 4-го Международного кинофестиваля в Пинъяо, Китай и Гран-при 77-го Венецианского кинофестиваля в Венеции, программа Giornate degli autori). Зрителями Russian Film Festival в трех городах стали более 3800 зрителей.

В церемонии открытия Russian Film Festival приняли участие заместитель директора Китайского центра исследований киноискусства Лин Сивей, инспектор второго уровня Государственного управления по кинематографии КНР Чжао Яжу, советник посольства РФ в Китае Андриян Доржиев, врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова и другие гости.

В состав творческой делегации, которая презентовала свои фильмы в Китае, вошли: актеры Макар Хлебников («Снегирь») и Евгения Лапова («Одиннадцать молчаливых мужчин»), режиссеры Ирина Гобозашвили («Начать сначала») и Александр Хант («Межсезонье»), продюсеры Валерия Охотницкая («Бультерьер»), Мария Наговицына («Одиннадцать молчаливых мужчин»).

Валерия Охотницкая, продюсер фильма «Бультерьер»:

«Умное и душевное кино — это для Китая. Китайские зрители уделяют большое внимание деталям, диалогам, ищут символизм, понимают наш юмор. Я была приятно удивлена схожести нашего менталитета. Думаю, что секрет успеха драмы «Бультерьер» у китайской аудитории в том, что в фильме расставлены акценты, которые как раз нравятся китайскому зрителю (это, кстати, отметил один из гостей на открытии показа в Пекине): спорт, преодоление препятствий, параллельные судьбы бойцов — спортсмена и бультерьера, любовная линия. На финальной песне некоторые зрители начали раскачиваться в ритм музыки. Мы надеемся, что получится организовать кинопрокат картины в Азии, в частности, в Китае. Фестиваль добавил уверенности, что в Китае возможен успех».

Александр Хант, режиссер драмы «Межсезонье»:

«Для меня было большим удивлением обнаружить на одной из крупных китайских платформ наш фильм «Межсезонье», к тому же, с высоким рейтингом и оценками. По вопросам китайской аудитории я понял, что тема подросткового протеста, конфликта поколений — это то, что отзывается у зрителей. Думаю, что визуальная стилистика и сама тема фильма — это сплав, который оказался близок китайской аудитории. Любовь жителей Китая к нашему кино начинается с советского кинематографа. Они смотрят много наших фильмов, и думаю, что русским зрителям также стоит открыть для себя китайское кино, где есть немало потрясающих фильмов. После поездки в Китай меня посетили мысли организовать здесь кинопрокат, и мы попытаемся изучить этот вопрос и узнать, какие есть возможности».

В рамках фестиваля российских фильмов прошли творческие встречи со зрителями и СМИ, деловые встречи с китайскими кинокомпаниями. Делегация также посетила киноиндустриальный парк в Сучжоу (Suzhou Film and Television Industry Park).

Валерия Охотницкая, продюсер фильма «Бультерьер»:

«Мы посетили киноиндустриальный парк в Сучжоу, встречались с китайскими кинокомпаниями, и лично меня восхитил производственный процесс анимации. Прорисовка максимально приближена к реальности. На 1,5 минуты мультфильма уходит 3 месяца работы около 80-ти человек, каждый сотрудник полностью отдаётся своему делу. Хотела еще отметить, что на китайском телевидении очень хорошая подборка контента, целью которого является воспитание умного и культурного гражданина своей страны. И это преподносится в очень мягкой форме, учитывая разнообразие стилистики фильмов, телепередач, музыки – поэтому зрители на показах наших фильмов задают умные вопросы, и серьёзно относятся к теме любви в большом смысле этого слова».

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