Показ юбилейной, десятой коллекции «Обратный отсчет» российского дизайнера Надежды Шибиной пройдёт в рамках Московской Недели Моды

25 июня в рамках Московской Недели Моды состоится Показ юбилейной, десятой коллекции «Обратный отсчет» российского дизайнера Надежды Шибиной.

Московская Неделя моды организована Фондом Моды при поддержке правительства Москвы.

Бренд SHIBINA был выбран экспертным советом участником индивидуального показа (всего поступило около 900 заявок из 79 городов России).

Концепция бренда SHIBINA – Сказка в Мире Моды. Сказка – это всегда сочетание таинственности и доброты.

Каждая коллекция включает в себя множество сказочных и исторических деталей, но в современной обработке, что делает одежду уникальной и при этом носибильной.

Надежда Шибина дважды открывала своими показами Mercedes-Benz Fashion Week. Является постоянным участником Estet Fashion Week и трижды победителем в номинации лучшее Fashion Show. Дважды принимала участие в Московской Неделе Моды. Является хедлайнером показов на Magic Fashion Week.

Коллекции Надежды путешествуют по всему миру, принимая участие в фото-видео показах. Познакомиться с брендом SHIBINA посчастливилось участникам в проектах в Казахстане, Швейцарии, Италии, ОАЭ.

Когда? 25 июня 17:00, (сбор гостей в 16.30). Где? Тверская площадь (памятник Юрию Долгорукому).

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