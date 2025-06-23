«Полезная пластика»: в Челябинске стартовали съемки документального фильма о лицевых протезах

Съемочная команда документального фильма под рабочим названием «Полезная пластика» во главе с режиссером проекта Анастасией Шкитиной стартовали в Челябинске. Основной целью киноэкспедиции стали знакомство с главной героиней анапластологом и художником по гриму Еленой Рубцовой, а также погружение в процесс изготовления косметических протезов и анапластопротезов. В фильм войдут кадры рождения утраченных частей лица пациентов. Проект фильма стал лауреатом грантового конкурса ФПРК «Россия — взгляд в будущее» 2025 года.

Основные съемки в ходе экпедиции прошли в мастерской Елены Рубцовой. Съемочная группа наблюдала за тем, как рождаются произведения искусства из силикона, гипса, глины, а также за повседневной рутиной героини. Создатели картины отмечают, что у Лены, как у любого художника, творческое пространство занимает основное место в жизни. Также съемочная группа познакомилась с командой Уральского центра глазного протезирования Okoris. Это лаборатория, в которой создаются уникальные пластмассовые глазные протезы, имитирующие утраченную часть глазного яблока. Вместе с коллективом Okoris и другими специалистами челюстно-лицевого протезирования Лена создает более сложные протезы, восстанавливающие анатомическую целостность и индивидуальность. Главное — персональный подход и решение проблемы конкретного человека, потому что шаблонное производство анапластопротезов невозможно.

«Я была шокирована таким уровнем мастерства коллектива медиков и художников, которые делают невероятное — дают шанс людям, перенесшим травмы или страдающим страшными заболеваниями, на нормальную жизнь. Прежде я никогда не сталкивалась с подобными случаями. К протезам рук и ног наше общество привыкло, хотя бы потому что их часто демонстрируют по телевизору, а вот к искусственным глазам или носу — нет. Конечно, людям хочется получить протез, максимально приближенный к реальности, чтобы он был практически незаметен. Самое удивительное то, что встреть я пациентов нашей героини на улице, действительно бы не заподозрила, что их глаз или нос ненастоящие», — отмечает режиссер Анастасия Шкитина. В фильм войдут кадры изготовления протезов, а также разных художественных образов. Создание картины предполагает несколько экспедиций, что связано с событиями в жизни героини, за которой команда планирует наблюдать на протяжении почти полугода. Уже сейчас съемки прошли не только в Челябинске, но также в Орске и Москве, куда команда следовала за Леной.

«Работа над этим фильмом с операторской точки зрения непростая, но очень интересная, потому что основным методом выбрано наблюдение. Это значит, что камера почти не выключается на протяжении всей смены. Мы постоянно следуем за героиней, где бы она не находилась: в своей мастерской, дома, на кухне или на тренировке. Так как я использую ручную камеру, это достаточно сложно физически, зато дает возможность погрузить зрителя в мир Лены, а также предоставляет большую свободу при монтаже», — подчеркивает оператор-постановщик Виктор Завьялов.

Стоит отметить, что во время экспедиции Виктор Завьялов стал также победителем финального питчинга первой региональной кинолаборатории полного цикла ФПРК в Челябинске с проектом анимадока «Быть родителем». Главным наставником образовательной программы выступил режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Теперь Виктору предстоит работа сразу над двумя картинами.