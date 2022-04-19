Политехнический музей выпустил коллекцию одежды

Политехнический музей и бренд Kruzhok выпустили совместную линейку одежды, вдохновлённую изобретениями и экспонатами из фондохранилища. В коллекции — футболки, поло, свитшоты и аксессуары с тематическими принтами. Приобрести мерч можно в интернет-магазине Политехнического музея и на сайте творческого объединения.

Источником вдохновения для дизайнеров стали ретрофутуристические афиши выставок Политехнического музея 40–70-х годов прошлого века. На них изображены электроприборы, конторские машины, изделия фармацевтической промышленности. Необычные графика, цвета и шрифты нашли отражение в элементах повседневной одежды.

«Плакаты Политехнического музея отличает живой визуальный язык с несвойственными для афиш того времени композиционными решениями. Экспериментальные изобретения прошлого напоминают декорации ретрофутуристических фильмов — так предыдущие поколения представляли будущее. Разработанная нами коллекция одежды как будто создана для персонажей подобного кино», — рассказал основатель творческого объединения Kruzhok Станислав Фальков.

«Кружок» появился как онлайн-журнал по фотоискусству, но теперь это и объединение творческих людей, и аутентичный бренд с ярко выраженной индустриальной и постсоветской эстетикой. Коллаборация с Политехническим музеем для создателей одежды стала продолжением процесса по переосмыслению великих научных открытий и советского наследия нашей страны. Современный дизайн выступает связующим звеном между эпохой с плакатов и нашим временем.

Представленная коллекция не похожа на классический мерч, хотя отсылки к экспонатам и истории Политехнического музея легко считываются. В линейке есть одежда с изображениями кибернетической модели «Черепаха» и робота-экскурсовода Сепульки, а также комбинезоны, отсылающие к образу робота для изготовления синтетических алмазов.

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