Выставка «Нодар Мануйлов» открывается в Галерее А3

21 апреля в Галерее А3 Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается персональная выставка «Нодар Мануйлов», на которой представлены живописные работы художника.

Духовная связь с Грузией отражается во всех картинах художника, это всегда яркий калейдоскоп воспоминаний и ассоциаций, где каждое полотно – это скрытый код-карта соединенных маслом образов.

Нодар Мануйлов – советский живописец, член Союза художников СССР, кандидат технических наук. Родился в 1926 году в Тбилиси. Изучал живопись, архитектуру в Тбилисской Академии Художеств. В 1953 по приглашению Академика И.В. Жолтовского переехал в Москву для работы в его мастерской. Защитил диссертацию под научным руководством Б.Иофана. Живописные работы этого периода вдохновлены графикой, выполнены в акварели в духе архитектурной отмывки, сухой кистью, акрилом. B сюжетах преобладает предметная живопись, архитектура. B 1974 г. Нодар изучает чеканное мастерство, возрождая традиционные техники чеканки Грузии в мастерской Ираклия Очиаури. Результатом этого периода стали яркие работы собирательного образа женщины в комбинации меди и дерева. Преподавал с 1978 по 1986 в Строгановском высшем художественно-техническом училище, участвовал в международных выставках и аукционах.

Выставка посвящена ретроспективе творчества художника-живописца Нодара Мануйлова. В своих работах через анализ художник создает удивительные и порой необъяснимые картины бытия. Каждая линия, каждый мазок проникнуты идущей от внутреннего состояния художника вибрацией, связаны с его внутренней духовной сферой.

Выставка продлится до 22 мая 2022 года.

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