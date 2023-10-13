Любимые герои юных зрителей — Крош, Ёжик и Бараш и их друзья — попадают в невероятные приключения в анимационном полнометражном фильме «Смешарики. Начало».

Это приквел популярного мультсериала «Смешарики», который пользуется успехом и любовью зрителей «Мультиландии». Действие начинается в Ромашковой долине, а продолжается — в мегаполисе, где отважные друзья решают спасти мир от нависшей угрозы. Справятся ли непоседливые Смешарики с ролью супергероев и с самым опасным и захватывающим путешествием в их жизни?

Полнометражный анимационный фильм «Смешарики. Начало» создан продюсерским центром «Рики» при поддержке «Фонда кино». Также в создании принимала участие студия «Базелевс». В отличие от сериала, в полнометражном фильме впервые была использована 3D-анимация.

«Зрители телеканала очень любят «Смешариков», как и большинство детей нашей страны. Рейтинги мультсериала говорят сами за себя, и мы с гордостью анонсируем эту премьеру — показ полного метра — фильма «Смешарики. Начало». Это отличный анимационный фильм для семейного просмотра, поэтому слот был выбран не случайно — вечер субботы, когда дети вместе с родителями — всей семьёй — смогут провести два увлекательных часа за просмотром», – рассказывает программный директор телеканала «Мультиландия» Алёна Яшина.

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