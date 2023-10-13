Семён Розов - молодой талант из Твери, стремительно покоряющий музыкальную индустрию в столь юном возрасте. В 2020 году певец стал новым солистом творческой студии Сергея Кузнецова, основателя группы «Ласковый май», под руководством которого было написано множество замечательных песен и хитов.

В память о Маэстро Семён Розов выпускает свой второй студийный альбом «Учитель мой» авторства Сергея Кузнецова. Юное дарование и опытный музыкальный продюсер объединили свои усилия для создания столь душевного альбома, который не оставит слушателя равнодушным.

«Учитель мой» - последний труд талантливого композитора перед его уходом в ноябре 2022 года. Этот альбом станет для всех нас трогательным напоминанием о творчестве Сергея Борисовича и о силе его музыки.

Сергей Борисович Кузнецов – создатель и автор всех хитов группы «Ласковый май» и др.

Семён Розов – последний ученик С.Б. Кузнецова.

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