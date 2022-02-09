Нуждается ли человек в цифровой защите?

Законодательство не успевает реагировать на появление новых объектов в цифровой среде, и в ближайшее время предстоит определиться с тем, как защищать права потребителей цифрового контента. К такому выводу пришли участники пленарной сессии «Права потребителя интеллектуального продукта: “конец владения”, введение в заблуждение, информация, наносящая вред здоровью и развитию» ‎. Дискуссия прошла 7 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве в рамках Международной образовательной конференции Distant & Digital.

Поддержка прав потребителей в цифровой среде устроена на порядок сложнее, чем в офлайне, полагает председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, выступивший модератором обсуждения: «Взаимодействуя с миром вещей, мы обычно не читаем договоры, но интуитивно понимаем наши права и обязанности из Федерального закона “О защите прав потребителей”. К тому же Гражданский кодекс социально ориентирован, в нем содержится множество императивов для защиты слабой стороны. Даже если в договоре дана некорректная информация, ситуация будет разрешена в пользу потребителя. Однако в интернете, экосистемах и метавселенной пока что нет подобных защитных механизмов, их предстоит выработать».

На сегодня потребители защищены законодательными нормами «аналогового мира», к которым можно отнести режим наибольшего благоприятствования, охрану от введения в заблуждение, а также защиту от содержания. «С точки зрения авторского права им создан режим наибольшего благоприятствования. И патентного ― тоже. Есть принцип исчерпания права. Личное использование, за небольшим исключением, частного копирования ― это тоже сфера, свободная от авторского права. У нас особые категории потребителей: дети, учащиеся учебных заведений, лица с ограниченными возможностями. Им обеспечивается более широкий доступ, чем общей массе потребителей», ― отмечает Екатерина Чуковская, кандидат юридических наук, доцент, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Вместе с этим правовые инструменты защиты в сети не в силах полностью обезопасить пользователей. Каким образом необходимо регулировать эту защиту? Как предъявить претензию и где искать ответчика, если он скрывается под маской никнейма?

«Сегодня затруднительно найти ответчика, который скрывается под никнеймом. Мы можем предъявить исковые требования к платформе, однако с наибольшей вероятностью столкнемся с проблемой исполнения судебного решения за рубежом. Оптимальное разрешение таких ситуаций — блокировка соответствующего ресурса в своей юрисдикции», — отметила Лидия Михеева, доктор юридических наук, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».

Глобальнее взглянуть на проблемное поле предложил директор международного научно-образовательного центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» НИУ ВШЭ Михаил Федотов: «Необходимо вырабатывать международную конвенцию о правах человека в новую эпоху, поскольку человек никак не защищен от искусственного интеллекта».

Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что для прозрачности процессов в цифровой среде необходимы правовые гарантии защиты прав потребителей, которые нужно выработать как можно скорее.

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