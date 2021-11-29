«Портрет военного» Валентина Серова станет топ-лотом Русских торгов Bonhams в Лондоне

«Портрет военного» кисти Валентина Александровича Серова (1865–1911) станет топ-лотом предстоящих Русских торгов Bonhams, которые состоятся 1 декабря в Лондоне.

Эта значимая работа была написана незадолго до смерти мастера в 1911 году и в 2015 была включена в знаменательную ретроспективную выставку работ художника, приуроченную к 150-летию со дня рождения Серова, в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

«Этот поздний шедевр великого русского художника мастерски раскрывает психологию личности портретируемого. Это действительно уникальная работа музейного уровня, и она безусловно вызовет интерес как музейных институций, так и частных коллекционеров», – комментирует директор русского отдела Дарья Христова.

«Серов был величайшим русским портретистом своего поколения, и сегодня является самым дорогим художником русских аукционов. Он не стремился льстить своим портретируемым: его интересовали их души. Этот портрет, пронизанный стойкостью и покорностью — прекрасный пример мастерства Серова, с которым ему удавалось запечатлеть и передать характер людей», – пишет для журнала Bonhams Magazine Клэр Ратхолл.

Несмотря на интерес художника к экспериментам со стилем модерн в период создания работы, «Портрет военного» отражает мастерство Серова в реалистической живописи, развившееся в Санкт-Петербурге и во время пребывания в Париже. В 1896 году художника пригласили работать над коронационным альбомом императора Николая II, а парадный портрет великого князя Павла Александровича, получивший «Гран-при» на Парижской выставке 1900 года, принес художнику мировую известность.

«Портрет военного» изображает офицера царской армии, возможно, принявшего участие в Русско-японской войне (1904–1905). Формальная, но интимная картина стилистически перекликается с портретом царя Николая II, написанным Серовым в 1900 году, в нем портретируемый изображен в серой армейской форме на монохромном фоне. После событий «Кровавого воскресенья» в 1905 году Серов принял решение больше не рисовать для семьи Романовых и ушел из Императорской Академии художеств. Художник умер в 1911 году в возрасте 46 лет.

Другие топ-лоты аукциона включают:

Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). «Интерьер»

Николай Константинович Рерих (1874-1947). «Древнерусская церковь Покрова Пресвятой Богородицы» во Владимире

Петр Петрович Кончаловский (1876–1956). «Улица в Рязани». 1931

Константин Юон (1875–1958) Главный вход в Троицкий монастырь

Иван Григорьевич Олинский (1878-1962). «Красное пальто (Тоска в красном)»

Иван Григорьевич Олинский (1878-1962). «Песня»

Олег Васильев (1931-2013). «Полет — Памяти Бориса Свешникова»

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