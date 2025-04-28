Post Meridiem выпустил свадебную коллекцию «Aurore Blanche»

В апреле бренд Post Meridiem представил свою уникальную свадебную коллекцию – эталон элегантности и чистоты.
Свадебная коллекция «Aurore Blanche» от Post Meridiem – это воплощение невинности, света и нежной красоты первых мгновений рассвета. Она создана для невесты, которая ценит искренность чувств и стремится к гармонии с собой в самый важный день своей жизни. «Aurore Blanche» — это не просто красивые платья, это отражение внутреннего мира, история любви, написанная на языке изысканного минимализма и безупречного стиля.
«Когда я создавала коллекцию «Aurore Blanche», мне хотелось не просто сшить красивые платья, а сделать нечто большее, к примеру, уловить и передать волшебство момента, когда рождается новая семья. Каждое платье — это история о любви, доверии и начале совместного пути, роман, наполненный светом и нежностью», — поясняет сооснователь бренда Post Meridiem Яна Плисткина.
Философия «Aurore Blanche»
В основе коллекции лежит идея естественной красоты, подчеркнутой изысканным минимализмом. Это коллекция для невесты, которая ценит элегантность без излишеств, качество и комфорт. «Aurore Blanche» — это ода женственности, утонченности и искренности чувств. Здесь нет места вычурности и ненужным деталям. Только плавные линии, идеальный крой и благородные ткани, которые подчеркивают естественную красоту невесты.
Платья, рожденные на рассвете
Каждое платье «Aurore Blanche» имеет свой уникальный характер и историю. Они названы в честь моментов, символизирующих чистоту, свет и новую жизнь:
- Écume Royale (Королевская пена): складки, напоминающие морскую волну, и высокий разрез создают ощущение легкости и воздушности. Платье, словно рожденное из утренней морской пены, воплощает нежность и романтику.
- Serment (Клятва): чистое, структурное платье с легким намеком на исторические силуэты. Идеальный выбор для торжественной церемонии, символизирующий важность и незыблемость клятвы любви.
- Clarté (Сияние): платье, переливающееся мягким светом, создает атмосферу невесомой элегантности и волшебства. Оно словно окутывает невесту сиянием, подчеркивая ее внутреннюю красоту.
- Jardin Secret (Секретный сад): текстура платья, напоминающая лепестки цветов, создает образ, вдохновленный красотой закрытого цветущего сада. Это платье — воплощение женственности, таинственности и романтики.
- Reine Moderne (Современная королева): идеальный баланс силы и мягкости. Структура кейпа дарит уверенность и величественность, подчеркивая индивидуальность и стиль невесты.
- Rosée Nue (Голая роса) (топ + юбка): нежный и чувственный образ, идеально подходящий для невесты, которая ценит комфорт и естественность. Открытые плечи и шелк создают атмосферу интимности и утонченности.
- L’Instant (Мгновение): контрастное сочетание драмы и минимализма гарантирует 100% интерес гостей. Это платье — для невесты, которая не боится быть в центре внимания.
«Aurore Blanche» — это не просто коллекция свадебных платьев, это философия, воплощающая идею естественной красоты, чистоты и начала новой жизни. Она создана для современной девушки, которая не боится быть собой даже в день свадьбы.