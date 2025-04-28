Post Meridiem выпустил свадебную коллекцию «Aurore Blanche»

В апреле бренд Post Meridiem представил свою уникальную свадебную коллекцию – эталон элегантности и чистоты.

Свадебная коллекция «Aurore Blanche» от Post Meridiem – это воплощение невинности, света и нежной красоты первых мгновений рассвета. Она создана для невесты, которая ценит искренность чувств и стремится к гармонии с собой в самый важный день своей жизни. «Aurore Blanche» — это не просто красивые платья, это отражение внутреннего мира, история любви, написанная на языке изысканного минимализма и безупречного стиля.

«Когда я создавала коллекцию «Aurore Blanche», мне хотелось не просто сшить красивые платья, а сделать нечто большее, к примеру, уловить и передать волшебство момента, когда рождается новая семья. Каждое платье — это история о любви, доверии и начале совместного пути, роман, наполненный светом и нежностью», — поясняет сооснователь бренда Post Meridiem Яна Плисткина.

Философия «Aurore Blanche»

В основе коллекции лежит идея естественной красоты, подчеркнутой изысканным минимализмом. Это коллекция для невесты, которая ценит элегантность без излишеств, качество и комфорт. «Aurore Blanche» — это ода женственности, утонченности и искренности чувств. Здесь нет места вычурности и ненужным деталям. Только плавные линии, идеальный крой и благородные ткани, которые подчеркивают естественную красоту невесты.

Платья, рожденные на рассвете

Каждое платье «Aurore Blanche» имеет свой уникальный характер и историю. Они названы в честь моментов, символизирующих чистоту, свет и новую жизнь: