Post Meridiem вышел на ведущую международную платформу для luxury-брендов

В этом году бренд Post Meridiem обрел международное признание: он официально стал частью глобальной fashion-платформы Farfetch. Это событие не просто открыло российскому бренду двери в десятки стран, но и зафиксировало новый этап в развитии локального дизайна — уверенного, изысканного и конкурентоспособного на уровне мировых Домов моды.

«Farfetch — это площадка, объединяющая лучшие мировые бренды класса премиум и люкс. Такое партнерство открывает новые горизонты и позволяет донести эстетику бренда до широкой международной публики. Поздний полдень в эстетике бренда — это время, когда суета уже отступает, когда свет становится мягче, мысли — глубже, а движения — осознаннее. Это час, в который хочется остановиться, выдохнуть и быть в моменте. Именно это состояние — спокойной уверенности, внутреннего равновесия и женственной силы — и отражают коллекции Post Meridiem», — рассказывает сооснователь бренда Post Meridiem Яна Плисткина.

Post Meridiem: когда мода становится состоянием души

Модели бренда — это больше, чем просто одежда: способ прожить день вдумчиво и красиво, почувствовать момент и быть в нем на высоте.

Ткани с шелковистым отблеском, расслабленные формы, линии, которые не спорят с телом, а продолжают его — философия бренда Post Meridiem говорит о балансе, внутреннем спокойствии и женской энергии в ее естественном проявлении. Это не мода «для камеры» — это одежда, в которой можно быть настоящей.

Выход на Farfetch: новый виток для бренда

Farfetch — одна из авторитетнейших fashion-платформ мира, объединяющая культовые бренды и знаковые имена в одном пространстве. Самая престижная и влиятельная digital-витрина для модных домов первой внедрила инновации в виртуальный шоппинг, в том числе AI-технологии, 3D-примерки, marketplace-модель для бутиков. Технологичная площадка для премиум- и люкс-брендов представлена в более чем 190 странах, давая возможность проявиться дизайнерам из разных уголков мира — от Японии до Перу и теперь России. Попасть в этот круг — значит пройти естественный отбор по качеству, эстетике, философии. И Post Meridiem стал одним из первых российских брендов, представленных на платформе.

Для популярного в России, Дубае бренда это не только доступ к мировой аудитории, но и признание на глобальном уровне. Farfetch не просто дает витрину, он обеспечивает международную логистику, упрощенную доставку и поддержку клиентов по всему миру — а значит, теперь образы бренда Post Meridiem можно примерить в Лондоне, Токио или Нью-Йорке так же просто, как в Москве.

Перспектива

Бренд продолжает движение в сторону глобального расширения, сохраняя при этом аутентичную эстетику, которая сделала его узнаваемым — свет, легкость, время для себя и одежду, которая не требует усилий, чтобы быть красивой.